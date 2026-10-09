Panama, terremoto di magnitudo 7,6 con scene di panico nelle strade: scatta l'allerta tsunami

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un terremoto di magnitudo 7.6 secondo l’Usgs ha colpito il sud di Panama alle 12:56 locali di venerdì 9 ottobre. Allerta tsunami per nove Paesi del Pacifico, poi ritirata. Panico a Panama City, danni a Penonomé, Chitré e Venao, oltre 40 repliche. La Protezione civile sta verificando i danni in tutto il Paese: al momento non ci sono riscontri per quanto riguarda possibili vittime e feriti, ma il bilancio potrebbe cambiare nel corso delle prossime ore.

Terremoto a Panama, magnitudo alta

La forte scossa ha fatto tremare Panama nel primo pomeriggio di venerdì 9 ottobre 2026, alle 12:56 locali, le 19:56 in Italia. Per il servizio geologico statunitense (Usgs) il terremoto ha avuto magnitudo 7.6, dopo una prima stima iniziale di 8.0 poi rivista al ribasso.

L’epicentro è stato collocato a 39 chilometri a ovest di Tonosì, nella parte centro-meridionale del Paese, a una profondità di circa quattro chilometri.

Sui dati c’è discordanza: l’Istituto di Geoscienze dell’Università di Panama ha diffuso valutazioni preliminari più contenute, tra 7.0 e 7.2, mentre Cnn e altri media hanno rilanciato un valore di 7.7.

Il rischio tsunami

Resta, ad ogni modo, un sisma di notevole intensità. Subito dopo l’evento, il Pacific Tsunami Warning Center ha avvisato che, nelle tre ore successive, si sarebbero potute formare onde anomale lungo le coste di ben nove Paesi.

Oltre Panama, la lista comprendeva Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perù, Nicaragua, Guatemala, El Salvador e Messico, con attenzione anche alle Hawaii. Poco più tardi, però, il sistema americano ha ritirato l’allerta.

I danni

A Panama City la gente è corsa fuori da uffici, abitazioni, scuole ed edifici pubblici, evacuati per precauzione. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di non intasare le linee telefoniche, in modo da lasciare libere le comunicazioni dei soccorritori. Il sisma è stato percepito anche a San José, in Costa Rica, e in alcune città colombiane.

I danni del terremoto sembrano concentrarsi nell’interno. Il direttore della Protezione civile panamense (Sinaproc), Omar Smith, ha segnalato in via preliminare problemi a Venao e a Chitré, con altri punti ancora da verificare.

Immagini verificate dalla Cnn mostrano edifici danneggiati a Penonomé, nella provincia di Coclé, tra cui la chiesa di San Juan Bautista, con il campanile in parte crollato. Secondo i media locali, lo scalo internazionale principale è stato chiuso temporaneamente per precauzione. Il presidente José Raúl Mulino ha lanciato un appello alla calma.

Lo sciame sismico

Nella prima mezz’ora l’Istituto di Geoscienze ha contato oltre 40 repliche, con la più intensa tra magnitudo 6.0 e 6.4 a seconda dei bollettini, nei pressi di Tonosí, nella provincia di Los Santos.

Un bilancio ufficiale non è ancora disponibile: i primi resoconti non riferiscono vittime né feriti gravi, ma le ispezioni sono in corso e il quadro potrebbe cambiare nelle prossime ore.