Panariello ricorda gli inizi con Conti e Pieraccioni, la battuta su FdI e Meloni: "Potrei chiedere i diritti"

Giorgio Panariello, ospite a Domenica In, ha ricordato gli inizi della sua carriera insieme a Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Tra aneddoti e ironia, il comico ha raccontato anche alcuni insuccessi, cogliendo l’occasione per una battuta su FdI e Giorgia Meloni e ribadendo la stima per i due colleghi-amici.

Panariello ricorda gli inizi: il racconto a Domenica In

Giorgio Panariello è tornato su Rai 1 come ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 14 dicembre.

La padrona di casa ha ricordato le prime ospitate nel programma, quando sia il format che la carriera del comico erano ancora agli inizi.

Questa nuova partecipazione a Domenica In è stata inoltre l’occasione giusta per ricordare il sodalizio artistico e umano con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.

Interpellato riguardo ai suoi successi e a quelli dei suoi amici e colleghi, Panariello ha colto l’occasione per una battuta ironica, affermando: “Mi dispiace per gli altri due che ne hanno avuti meno, quando li vedo mi fanno un po’ di tenerezza”.

La battuta su FdI e Meloni: “Potrei chiedere i diritti”

Continuando a ricordare gli esordi e il rapporto, sia artistico che d’amicizia, con Conti e Pieraccioni, Giorgio Panariello ha anche ricordato uno dei suoi primi insuccessi.

Anche in questo caso, il comico ha trovato l’occasione giusta per una nuova battuta, che ha coinvolto FdI e Giorgia Meloni.

Ha infatti ricordato che “il primo spettacolo si chiamava, guarda caso, Fratelli d’Italia”. Il comico ci ha però precisato che il riferimento alla politica non c’era.

“Non c’entrava nulla con la politica, non volevamo essere ruffiani”, ha sottolineato.

“Cara Meloni, lo abbiamo inventato noi il nome del partito”, ha poi aggiunto ironicamente. “Chiedo i diritti alla Meloni”, ha continuato a scherzare.

La stima per Conti e Pieraccioni

Lo spettacolo, ha ricordato Panariello, ha avuto alti e bassi.

“Era un successo a macchia di leopardo, non ci conoscevano tutti”, ha spiegato a Mara Venier.

Il comico ha poi sottolineato la stima che prova per i due colleghi-amici: “Condividere il palcoscenico con gli amici non è sempre scontato”.

La conduttrice gli ha chiesto se, in futuro, condividerà nuovamente il palco con Conti e Pieraccioni.

“Ce lo chiedono tante volte”, ha confessato Panariello, “adesso ci vorrebbe un motivo, non siamo Aldo, Giovanni e Giacomo”.