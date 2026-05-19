Pandemia minaccia dell'umanità, cosa dice il report di Gpmb promosso dall'Oms: "Il mondo non è più al sicuro"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dieci anni dopo l’epidemia di Ebola in Africa e sei anni dopo la pandemia di Covid, il mondo continua a non essere pronto ad affrontare una nuova emergenza sanitaria globale. È questo l’allarme lanciato dal Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb), organismo promosso dall’Oms e dal Gruppo Banca mondiale, secondo cui il rischio pandemico cresce più velocemente degli investimenti destinati alla prevenzione.

“Il mondo non è più al sicuro”

In un report presentato alla 79esima Assemblea mondiale della sanità, gli esperti parlano di un pianeta “non più al sicuro”, segnato da divisioni geopolitiche, sistemi sanitari fragili e accesso ancora diseguale a vaccini e cure.

In pratica, secondo gli esperti, il mondo è “sull’orlo di danni pandemici ancora maggiori” e non dispone ancora degli strumenti necessari per prevenire una nuova crisi sanitaria globale.

È il messaggio contenuto nel nuovo rapporto del Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb), il gruppo indipendente di esperti sostenuto dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dal Gruppo Banca mondiale.

Cosa dice il report di Gpmb promosso dall’Oms

Il documento traccia un bilancio degli ultimi dieci anni di emergenze sanitarie internazionali, dall’epidemia di Ebola del 2014-2016 fino al Covid e alla diffusione di Mpox. L’ultimo caso è quello dell’epidemia di morbillo in Messico che ha causato 17mila casi e 40 vittime in un anno e mezzo.

Secondo gli autori, le lezioni lasciate dalle crisi recenti non sarebbero state trasformate in una preparazione adeguata. Nel rapporto si legge che “il mondo non è più al sicuro dalle pandemie” e che l’aumento della frequenza delle epidemie si accompagna a conseguenze sempre più gravi non solo sul piano sanitario, ma anche economico, sociale e politico.

Gli esperti sottolineano come la capacità di ripresa dei Paesi si sia ridotta, mentre allo stesso tempo i finanziamenti destinati alla prevenzione e alla risposta alle emergenze non avrebbero saputo tenere il passo con l’aumento dei rischi.

Perché il sistema è più fragile

Gpmb indica come aspetti “aggravanti” la frammentazione geopolitica, i cambiamenti ecologici, l’intensificazione dei viaggi internazionali e il calo degli aiuti allo sviluppo, scesi ai livelli più bassi dal 2009.

Negli ultimi anni sono sì state avviate nuove iniziative per migliorare la preparazione sanitaria globale, ma il rapporto evidenzia che molti progressi sarebbero stati rallentati o vanificati proprio da tensioni politiche e disuguaglianze.

Si parla anche dell’accesso equo a vaccini, test diagnostici e terapie: qui gli esperti indicano “passi indietro” rispetto agli obiettivi fissati dopo la pandemia di Covid.

Effetti su salute, economia e politica

Il tema delle pandemie inoltre non riguarda solo la salute pubblica o l’economia. Secondo il rapporto Ebola e Covid-19 avrebbero contribuito anche a indebolire la fiducia nelle istituzioni, nelle norme democratiche e nelle autorità scientifiche.

Un fenomeno aggravato dalla polarizzazione politica e dalla diffusione di risposte considerate eccessivamente politicizzate. Il rapporto inoltre sottolinea che una futura pandemia potrebbe colpire un mondo “più diviso, più indebitato e meno in grado di proteggere i propri cittadini”.

Una “buona” notizia potrebbe esserci: il Gpmb, infatti, riconosce il potenziale dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali per rafforzare il monitoraggio delle minacce sanitarie, pur sottolineando la necessità di regole e garanzie per evitare nuove disuguaglianze.