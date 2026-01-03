Pandoro classico Vergani richiamato dal mercato per presenza di corpi estranei, residui di rivestimento Ptfe

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Due tipologie di pandoro di marca Vergani, uno classico e uno senza glutine, sono state richiamate dal commercio a causa della presenza di corpi estranei nell’impasto. In particolare si tratterebbe di frammenti di Ptfe, un materiale plastico presente negli stampi di cottura dei dolci. Il Ministero della Salute ha avvertito i consumatori di non consumare i pandori richiamati.

Pandoro richiamato dal commercio

Diversi lotti di pandoro commercializzati con il marchio Vergani Srl – Milano sono stati richiamati dal commercio su comunicazione del Ministero della Salute. Nel periodo dopo Natale, spesso pandori e panettoni vengono offerti nei supermercati con un forte sconto.

Si tratta di due tipologie diverse di prodotto. Il primo è un pandoro classico, mentre il secondo è fatto con un impasto senza glutine, adatto per chi soffre di intolleranze o di celiachia.

Ministero della Salute Le due confezioni richiamate

Nell’impasto dei pandori sarebbero stati individuati alcuni frammenti di un particolare tipo di Ptfe, un materiale con cui vengono ricoperti gli stampi di cottura nello stabilimento di Desio, in provincia di Monza e Brianza, in cui il dolce era stato preparato.

Come individuare i lotti coinvolti

La comunicazione del ministero non include l’esatto numero di lotti coinvolti. È però comunque possibile individuare le confezioni richiamate da alcune informazioni che si possono trovare su di esse.

La prima è la data di scadenza, che per il panettone classico varia tra l’8 aprile e il 28 maggio 2026, mentre per quello senza glutine è l’8 maggio 2026. Il nome del produttore, che differisce da quello dell’azienda che commercia il pandoro, è Zero+4 Srl.

Tutte le confezioni richiamate contengono pandori da 600 grammi prodotti nello stabilimento di via Lavoratori Autobianchi a Desio, in provincia di Monza e Brianza.

I rischi del Ptfe

Il Ptfe è un rivestimento molto utilizzato non solo nelle strumentazioni industriali come quelle utilizzate nella produzione del pandoro richiamato, ma anche nelle padelle da cucina.

Si tratta infatti della sostanza che ricopre le padelle antiaderenti. Di per sé questi strumenti sono sicuri e non causano alcun problema di salute se utilizzati per cucinare normalmente.

Questi rivestimenti sono pericolosi solo per la presenza di acido perfluoroottanoico (Pfoa), una sostanza cancerogena che viene utilizzata, sempre meno spesso, nella realizzazione del Ptfe e di cui possono rimanere residui nel prodotto finale.