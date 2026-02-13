Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo in stato confusionale è stato tratto in salvo dalla Polizia presso la stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge, dove si trovava disteso sui binari in attesa di un treno. Il tempestivo intervento degli agenti ha evitato conseguenze drammatiche, mentre sono stati attivati anche i servizi sanitari e sociali per fornire assistenza all’uomo.

La segnalazione e l’arrivo degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato qualche giorno fa presso la stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge. Gli operatori sono stati allertati a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di una persona in evidente stato confusionale nei pressi dei binari. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo di nazionalità straniera, disteso sui binari e in una situazione di grave pericolo, in attesa dell’arrivo di un convoglio ferroviario.

L’intervento e il salvataggio

Considerata l’estrema urgenza della situazione, gli agenti sono intervenuti con prontezza, raggiungendo l’uomo e mettendolo immediatamente in sicurezza. Questo intervento ha permesso di scongiurare possibili conseguenze drammatiche sia per la persona coinvolta sia per la circolazione ferroviaria. L’uomo, che fin da subito è apparso in stato di forte alterazione e difficoltà emotiva, è stato rassicurato e assistito dal personale intervenuto. Gli agenti hanno instaurato un dialogo con lui, cercando di riportarlo alla calma e di comprendere le sue condizioni.

Assistenza sanitaria e attivazione dei servizi sociali

Durante le operazioni di soccorso, è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario. Successivamente, l’uomo è stato accompagnato presso il pronto soccorso per gli accertamenti clinici e il supporto specialistico necessari. Inoltre, sono stati attivati i servizi sociali competenti, con l’obiettivo di garantire un’adeguata assistenza e supporto alla persona coinvolta.

L’intervento si è concluso senza conseguenze né per l’uomo né per la circolazione ferroviaria, grazie alla tempestività e alla professionalità degli operatori della Polizia di Stato.

