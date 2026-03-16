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Un fermo per tentato omicidio aggravato e detenzione di arma clandestina, questo il bilancio di un grave episodio avvenuto a Rossano (Cosenza). Un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a provvedimento di fermo dopo che, nella giornata di ieri, avrebbe esploso due colpi di pistola contro un altro soggetto ferendolo gravemente. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari e condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano.

Tentato omicidio a Rossano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri tutto è iniziato intorno alle 13 di ieri, quando nel centro urbano di Rossano (Cosenza), nei pressi di un locale pubblico di via P. Romano, si è verificato un grave episodio di violenza.

Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato attirato all’esterno del locale da un individuo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe chiesto un chiarimento. La situazione è però rapidamente degenerata: l’aggressore ha estratto una pistola e ha sparato due colpi a distanza ravvicinata, colpendo la vittima in zone vitali del corpo.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni della vittima

Subito dopo la sparatoria il responsabile si è dato alla fuga mentre la vittima, gravemente ferita, ha chiesto aiuto ai presenti. Questi ultimi lo hanno accompagnato d’urgenza all’ospedale di Rossano dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le condizioni dell’uomo restano serie, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue attuali condizioni di salute.

Le indagini e la cattura del sospettato

Le indagini sono partite immediatamente, con l’invio sul posto delle unità specializzate per i rilievi e della Sezione Operativa del Reparto Territoriale dei Carabinieri. Gli investigatori, coordinati direttamente dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio e dal Pubblico Ministero di turno, hanno seguito ogni possibile pista per identificare e localizzare il presunto autore dell’agguato.

Nel giro di poche ore le attività investigative hanno permesso di individuare il sospettato: un pregiudicato di 41 anni residente in zona. L’uomo è stato rintracciato all’interno di un appartamento nel centro di Rossano, dove si era barricato per oltre tre ore. Le forze dell’ordine hanno adottato tutte le precauzioni necessarie, consapevoli che il soggetto potesse essere ancora armato e pericoloso.

Il recupero dell’arma e il provvedimento di fermo

Una volta fatto accesso nell’appartamento i Carabinieri hanno recuperato la pistola utilizzata nell’agguato, risultata essere un’arma clandestina priva di segni identificativi.

Sulla base degli elementi raccolti, il Pubblico Ministero ha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti del 41enne, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione.

Il ruolo della Procura e il messaggio delle istituzioni

La Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, ha seguito da vicino tutte le fasi dell’indagine sottolineando la determinazione delle istituzioni nel contrastare ogni forma di criminalità sul territorio.

L’operazione, conclusa nel giro di poche ore, rappresenta un segnale forte della presenza e dell’efficacia degli organi dello Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA