Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una persona è stata denunciata dopo quanto avvenuto al supermercato Lidl di corso XXV Aprile a Novara. L’uomo protagonista della vicenda ha tentato di allontanarsi dopo aver sottratto generi alimentari, arrivando a minacciare i dipendenti con una tronchese e una bottiglia di vetro. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì, come comunicato dalle forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 17 di mercoledì. Il responsabile del supermercato Lidl di corso XXV Aprile ha contattato il NUE 112 segnalando di essere all’inseguimento di un uomo che aveva appena sottratto della merce dagli scaffali. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, l’uomo ha spintonato il responsabile, lanciato oggetti e minacciato i presenti brandendo una tronchese e, successivamente, una bottiglia di birra in vetro.

L’intervento dei dipendenti e della vigilanza

L’uomo, descritto come un quarantenne o cinquantenne vestito con abiti da lavoro, ha oltrepassato le casse senza pagare, facendo scattare il sistema antitaccheggio. Invitato a fermarsi, si è dato alla fuga all’esterno del supermercato, dove è stato raggiunto dal responsabile e da un addetto alla vigilanza.

Nel parcheggio, dopo aver estratto e lanciato una confezione di cibo, ha impugnato una tronchese, intimando ai dipendenti di non avvicinarsi. Poco dopo ha afferrato anche una bottiglia di birra in vetro, assumendo un atteggiamento minaccioso. Solo grazie alla prontezza dell’addetto alla vigilanza, che è riuscito a sottrargli la bottiglia approfittando di un momento di distrazione, il soggetto si è dato nuovamente alla fuga.

L’arrivo della Polizia e il fermo

Nel frattempo, grazie alle indicazioni fornite in tempo reale alla sala operativa, una Volante della Polizia in servizio a Novara ha intercettato e fermato l’uomo in via San Giuliano. Il soggetto, poi identificato come un 49enne residente fuori provincia, ha ammesso i fatti davanti agli agenti.

Sequestro e restituzione della refurtiva

La tronchese utilizzata per le minacce è stata sequestrata dalle forze dell’ordine, mentre la merce sottratta, del valore complessivo di pochi euro, è stata recuperata integra e restituita al supermercato. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per rapina.

IPA