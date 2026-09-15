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Un arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio di un episodio avvenuto presso il pronto soccorso di Alessandria, dove un giovane di 29 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver minacciato il personale sanitario e interrotto le attività ospedaliere.

Paura all’0spedale di Alessandria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento si è reso necessario a seguito di una situazione di forte tensione verificatasi all’interno delle strutture del pronto soccorso di Alessandria.

Il protagonista della vicenda, un uomo di 29 anni, si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica quando ha iniziato a dare in escandescenze, generando panico tra i presenti nell’area di attesa.

Minacce e aggressioni al personale sanitario

L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, ha impugnato un paio di forbici trovate sul posto e ha rivolto minacce e intimidazioni nei confronti dei medici e degli infermieri in servizio.

La situazione è ulteriormente degenerata quando il soggetto si è scagliato contro l’addetto alla vigilanza, intervenuto per tentare di riportare la calma e tutelare la sicurezza degli operatori sanitari e degli utenti presenti.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

La richiesta di aiuto è stata inoltrata al 112, consentendo a una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di intervenire tempestivamente. I militari sono riusciti a bloccare il 29enne, disarmandolo e impedendo che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

L’uomo è stato quindi condotto presso i locali della Compagnia dei Carabinieri per le formalità di rito.

IPA