Eseguito un arresto dalla Polaria a Fiumicino, dove un cittadino tunisino di 23 anni con numerosi precedenti penali è stato fermato dopo aver commesso furto e rapina nella zona commerciale della Terrazza Roma, all’interno del Terminal 3. L’uomo, armato di cacciavite, ha aggredito un dipendente e minacciato i presenti, ma è stato neutralizzato dagli agenti senza ricorrere all’uso delle armi.

La dinamica dei fatti: dal furto alla rapina

Secondo quanto ricostruito, il cittadino tunisino ha iniziato la sua azione criminale prelevando alcuni articoli dall’espositore di un negozio. Quando un dipendente ha tentato di fermarlo, l’uomo non ha esitato ad aggredirlo fisicamente, passando rapidamente dal furto alla rapina. Brandendo un cacciavite, ha minacciato chiunque si trovasse sulla sua strada, generando panico tra i numerosi viaggiatori presenti nell’area in quel momento.

La reazione degli agenti: gestione della crisi senza armi

Gli agenti della Polaria, impegnati in un servizio di pattugliamento costante a Fiumicino, sono intervenuti tempestivamente. Di fronte a un uomo in evidente stato di agitazione, che ha reagito con una violenta colluttazione fatta di pugni e calci, i poliziotti hanno messo in atto tecniche di contenimento fisico. Grazie all’addestramento e alla prontezza, sono riusciti a immobilizzare e disarmare il soggetto senza dover ricorrere all’uso delle armi.

Identità e precedenti dell’arrestato

Una volta bloccato, l’uomo è stato identificato come un cittadino tunisino di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali. Il cacciavite utilizzato per minacciare e aggredire è stato sequestrato dagli agenti, che hanno così ripristinato la sicurezza nell’area commerciale del Terminal 3.

Il giovane è poi stato condotto in carcere, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno.

