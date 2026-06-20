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Una donna di 39 anni è stata arrestata per lesioni personali aggravate ai danni di un medico presso l’ospedale di Piacenza. L’intervento è stato effettuato nella giornata di ieri, 19 giugno 2026, dopo che la donna, in evidente stato di agitazione, aveva colpito un sanitario durante il turno di lavoro. L’arresto è stato convalidato dal giudice in seguito alla direttissima.

L’intervento all’ospedale di Piacenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso il nosocomio di Piacenza. Il personale del posto fisso di Polizia, in collaborazione con un equipaggio delle Volanti, è intervenuto a seguito di una segnalazione della sala Operativa.

La richiesta di aiuto è partita quando una donna, in forte stato di alterazione, ha iniziato a inveire e urlare contro il personale sanitario, creando una situazione di tensione all’interno della struttura ospedaliera.

L’aggressione al personale medico

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatto con il medico coinvolto, che ha riferito di essere stato colpito con un pugno al volto dalla donna durante il proprio turno.

Il sanitario è stato immediatamente soccorso e medicato: il trauma facciale riportato è stato giudicato guaribile in 3 giorni di prognosi. L’episodio ha destato particolare preoccupazione, considerando la vulnerabilità del personale sanitario impegnato in prima linea.

La reazione della donna e l’arresto

Durante le operazioni di contenimento, la donna ha continuato a mostrare un atteggiamento aggressivo e minaccioso. Nonostante i tentativi degli agenti di riportare la calma, la cittadina ha tentato improvvisamente la fuga.

Gli operatori sono riusciti a bloccarla tempestivamente, garantendo la sicurezza sia della donna stessa che degli altri presenti. Dopo essere stata posta in sicurezza, la donna è stata condotta in Questura per gli accertamenti di rito.

I precedenti e la convalida dell’arresto

La donna arrestata, italiana, tossicodipendente e già nota all’ospedale per precedenti episodi di aggressività nei confronti del personale sanitario, presentava diversi precedenti specifici per reati contro la persona.

L’arresto è stato formalizzato per il reato di lesioni personali aggravate ai sensi dell’articolo 583 quater del codice penale. In seguito alla direttissima odierna, il giudice ha disposto la convalida dell’arresto.

Il contesto e le implicazioni

L’episodio avvenuto all’ospedale di Piacenza riporta l’attenzione sulla sicurezza degli operatori sanitari, spesso esposti a situazioni di rischio durante il servizio.

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della collaborazione tra personale sanitario e Polizia per prevenire e gestire episodi di aggressione e violenza all’interno delle strutture ospedaliere.

IPA