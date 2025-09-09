Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette arresti e oltre 12.000 manufatti esplosivi sequestrati sono il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato che ha colpito una rete dedita al traffico illecito di esplosivi nella provincia di Foggia. L’azione, condotta nella mattinata odierna, è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica locale, per fermare un fenomeno che aveva generato forte allarme sociale. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno permesso di ricostruire la filiera di approvvigionamento e distribuzione degli ordigni, responsabili di numerose esplosioni in città tra settembre e dicembre dello scorso anno.

L’operazione: arresti e misure cautelari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Foggia ha dato esecuzione a un’ordinanza che ha previsto per 5 indagati la misura della custodia cautelare in carcere e per 2 persone gli arresti domiciliari. Tra questi ultimi figura una donna, ritenuta gravemente indiziata, al pari degli altri arrestati, di aver partecipato a vario titolo a reati in materia di esplosivi. Un ulteriore indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari per falso in atti pubblici, a seguito di gravi e concordanti indizi raccolti a suo carico.

La rete criminale e il commercio di esplosivi

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno permesso di individuare un giovane ventenne foggiano che, insieme alla compagna e ad altri complici, aveva avviato una redditizia attività di rivendita illegale di esplosivi. Il gruppo si recava periodicamente, almeno da settembre a dicembre dello scorso anno, in un paese della provincia di Potenza per rifornirsi da un altro indagato – anch’egli destinatario della custodia cautelare in carcere – di manufatti esplosivi, poi rivenduti a terzi e spesso utilizzati proprio nel centro cittadino di Foggia.

Le esplosioni e l’allarme sociale

Secondo le stime degli investigatori, sono stati introdotti e distribuiti nella città almeno 12.240 manufatti esplosivi privi di omologazione, con effetti detonanti di elevato rischio e modalità di detenzione considerate micidiali e distruttive. In corrispondenza di questo commercio illecito, tra settembre e i mesi successivi si sono verificate numerose e violente esplosioni in città, anche nelle zone centrali più frequentate, soprattutto in orario serale e notturno. Questi episodi hanno generato forte preoccupazione tra i cittadini e i commercianti, che hanno segnalato l’impossibilità di passeggiare serenamente per le strade, specie nei fine settimana, per il timore di incappare in esplosioni potenzialmente letali.

Le segnalazioni dei cittadini e l’impatto sulle attività commerciali

Numerose sono state le segnalazioni giunte alla Sala Operativa della Polizia da parte di cittadini spaventati. I commercianti hanno riferito che, in più occasioni, i clienti hanno abbandonato i locali di ristorazione dopo essere stati terrorizzati dalle esplosioni avvenute nelle immediate vicinanze. L’allarme sociale è stato tale da modificare le abitudini della popolazione e incidere negativamente sulle attività economiche del centro cittadino.

L’arresto in flagranza e il sequestro degli esplosivi

A metà dicembre, nel corso delle indagini, è stato effettuato un arresto in flagranza che ha portato al sequestro di 4.800 manufatti esplosivi. Questo intervento ha rappresentato un punto di svolta, consentendo di arginare il fenomeno e di raccogliere ulteriori elementi utili per ricostruire l’intera filiera del traffico illecito.

La filiera del traffico e i nuovi dettagli emersi

Le successive attività investigative hanno permesso di individuare un altro soggetto, residente nella provincia, anch’egli destinatario della custodia cautelare in carcere, che avrebbe venduto agli altri indagati circa 200 manufatti esplosivi cilindrici, noti come “cipolle”. Questi ordigni, pericolosi e privi di omologazione, sono stati utilizzati per alimentare il mercato clandestino e le esplosioni che hanno scosso la città.

La “messa alla prova” e i reati di falso

Un aspetto particolarmente grave emerso dalle indagini riguarda il comportamento del principale indagato durante il periodo di “messa alla prova”, misura alternativa concessa nell’ambito di un altro procedimento penale. L’uomo, mentre prestava servizio presso un’associazione di promozione sociale impegnata nella distribuzione di beni di prima necessità, si sarebbe appropriato indebitamente di merce destinata a finalità solidaristiche e sociali. Il rappresentante legale dell’associazione, per agevolare l’indagato, avrebbe falsificato i registri di presenza, attestando falsamente la sua partecipazione in orari in cui era assente. Per questi episodi, il rappresentante legale è stato raggiunto dalla misura degli arresti domiciliari per falsità materiale e ideologica in atto pubblico.

La fase delle indagini e la presunzione di innocenza

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. È doveroso ricordare che, secondo il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, le persone indagate non possono essere considerate colpevoli fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna.

Conclusioni: un duro colpo alla criminalità locale

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato rappresenta un importante passo avanti nel contrasto ai reati legati al traffico di esplosivi e alla falsificazione di atti pubblici nella provincia di Foggia. L’azione coordinata tra forze dell’ordine e autorità giudiziaria ha permesso di smantellare una rete criminale che aveva messo a rischio la sicurezza dei cittadini e la tranquillità della vita urbana, restituendo fiducia alla comunità locale.

