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Eseguito a Torino un arresto per porto abusivo di armi e minacce aggravate. Un uomo di origini marocchine di trentuno anni è stato fermato in Via Campiglia dopo aver impugnato un pugnale e aver minacciato diverse persone in strada, generando panico tra i presenti.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa ha ricevuto numerose segnalazioni al 112 NUE. I cittadini hanno riferito la presenza di un individuo armato di coltello che stava minacciando i passanti in Via Campiglia, nel capoluogo piemontese.

La Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata immediatamente inviata sul posto. Gli agenti sono arrivati in pochi minuti e hanno individuato l’uomo, che corrispondeva alle descrizioni fornite dai testimoni. L’uomo stava impugnando un pugnale e aveva già creato forte allarme tra le persone presenti in strada.

Il tentativo di dialogo e la risoluzione della situazione

Gli operatori hanno cercato di instaurare un dialogo con il soggetto, invitandolo a deporre l’arma. Tuttavia, l’uomo ha rifiutato di lasciar cadere il pugnale, costringendo gli agenti a ricorrere all’estrazione del taser in dotazione. Solo alla vista del dispositivo, il trentunenne ha desistito e ha permesso agli agenti di disarmarlo senza ulteriori conseguenze.

Il pugnale sequestrato aveva una lunghezza di circa 25 cm. L’uomo è stato quindi arrestato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e denunciato per minacce aggravate. Fortunatamente, durante l’intervento non si sono registrati feriti tra i cittadini presenti.

Le accuse e la situazione giudiziaria

L’arrestato, di origini marocchine e residente a Torino, dovrà rispondere delle accuse di porto abusivo di armi e minacce aggravate. Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari.

IPA