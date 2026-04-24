Panico in strada a Torino, 31enne terrorizza i passanti con un pugnale: polizia in azione
Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Torino per porto abusivo di armi e minacce aggravate dopo aver minacciato i passanti con un pugnale.
Eseguito a Torino un arresto per porto abusivo di armi e minacce aggravate. Un uomo di origini marocchine di trentuno anni è stato fermato in Via Campiglia dopo aver impugnato un pugnale e aver minacciato diverse persone in strada, generando panico tra i presenti.
La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa ha ricevuto numerose segnalazioni al 112 NUE. I cittadini hanno riferito la presenza di un individuo armato di coltello che stava minacciando i passanti in Via Campiglia, nel capoluogo piemontese.
La Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata immediatamente inviata sul posto. Gli agenti sono arrivati in pochi minuti e hanno individuato l’uomo, che corrispondeva alle descrizioni fornite dai testimoni. L’uomo stava impugnando un pugnale e aveva già creato forte allarme tra le persone presenti in strada.
Il tentativo di dialogo e la risoluzione della situazione
Gli operatori hanno cercato di instaurare un dialogo con il soggetto, invitandolo a deporre l’arma. Tuttavia, l’uomo ha rifiutato di lasciar cadere il pugnale, costringendo gli agenti a ricorrere all’estrazione del taser in dotazione. Solo alla vista del dispositivo, il trentunenne ha desistito e ha permesso agli agenti di disarmarlo senza ulteriori conseguenze.
Il pugnale sequestrato aveva una lunghezza di circa 25 cm. L’uomo è stato quindi arrestato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e denunciato per minacce aggravate. Fortunatamente, durante l’intervento non si sono registrati feriti tra i cittadini presenti.
Le accuse e la situazione giudiziaria
L’arrestato, di origini marocchine e residente a Torino, dovrà rispondere delle accuse di porto abusivo di armi e minacce aggravate. Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.