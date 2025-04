Panico per la legge marziale di Donald Trump del 20 aprile, la clamorosa bufala che corre su TikTok negli Usa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Altro che dazi. Negli Stati Uniti è diventata virale sui social, TikTok in particolare, la bufala che il prossimo 20 aprile Donald Trump promulgherà la legge marziale. Non c’è nulla in merito, prove, annunci o dichiarazioni, eppure sui social corre la paura che il presidente americano possa fare il drammatico passo. Alla base della bufala c’è un ordine esecutivo firmato da Trump che riguarda l’Insurrection Act, una norma che non c’entra nulla con la legge marziale.

“Trump proclamerà la legge marziale il 20 aprile”

Sui social network sta circolando molto in queste ore la teoria che il presidente americano Donald Trump proclamerà la legge marziale il 20 aprile.

Una clamorosa bufala, dato che non c’è nulla di remotamente concreto che possa far pensare a qualcosa del genere.

Fonte foto: IPA Donald Trump con uno degli ordini esecutivi firmati il giorno dell’insediamento

La bufala in tendenza su TikTok

La bufala sulla legge marziale di Donald Trump sta correndo in particolare su TikTok e tra gli account americani.

In tendenza sulla popolare piattaforma c’è l’hashtag #martiallaw, usato in oltre 20 mila video. In molti dei post si fa preciso riferimento alla data del 20 aprile.

Alla base della bufala c’è un ordine esecutivo firmato dal presidente americano il giorno del suo insediamento, il 20 gennaio scorso.

Un ordine in cui si impone ai Dipartimenti della Difesa e della Sicurezza Interna di presentare un rapporto entro 90 giorni – da qui la data del 20 aprile – con lo scopo di valutare se sia necessario ricorrere all’Insurrection Act per il controllo del confine con il Messico.

Cos’è l’Insurrection Act

L’Insurrection Act è una legge vecchia di due secoli che consente al presidente di schierare forze militari o della Guardia Nazionale in risposta a ribellioni o disordini civili.

Come ricorda Newsweek, l’Insurrection Act è stato usato poche volte nella storia americana: ne hanno fatto ricorso Abraham Lincoln durante la guerra civile, Ulysses Grant contro il Ku Klux Klan e, più recentemente, George H. W. Bush durante le rivolte di Los Angeles del 1992 per il caso Rodney King.

Cos’è la legge marziale

Anche se entrambi prevedono lo schieramento di forze militari in territorio americano, la legge marziale e l’Insurrection Act sono cose ben diverse.

La legge marziale è una misura molto più drastica che sospende le libertà civili e diritti costituzionali e pone l’autorità militare al di sopra del governo civile.

La legge marziale non viene dichiarata negli Stati Uniti dalla guerra civile del 1861-1865. È accaduto invece alcune volte a livello statale, ad esempio durante la Seconda Guerra mondiale.