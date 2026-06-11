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Una donna di 53 anni è stata identificata per furto aggravato all’esterno dell’aeroporto internazionale di Catania. La responsabile è stata individuata dalla Polizia di Stato dopo che aveva sottratto uno zaino a una passeggera, approfittando di un momento di distrazione. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini della Polizia di Frontiera, che ha anche recuperato la refurtiva e l’ha restituita alla proprietaria.

I fatti all’aeroporto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nei giorni scorsi presso l’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania.

Una passeggera, mentre si informava sulle coincidenze degli autobus, ha subito il furto del proprio zaino, lasciato per pochi istanti su una panchina nell’area degli autobus extraurbani.

La dinamica del furto e la fuga verso Messina

La vittima si è immediatamente rivolta agli agenti della Polizia di Frontiera in servizio nell’aerostazione, denunciando il furto dello zaino che conteneva un portatile e altri effetti personali.

Gli agenti hanno avviato una mirata attività d’indagine, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Dai filmati è stato possibile osservare la ladra, una donna di 53 anni, che ha approfittato della distrazione della passeggera per impossessarsi dello zaino e allontanarsi a bordo di un pullman diretto a Messina.

L’identificazione della responsabile

Nonostante le difficoltà dovute all’assenza di registrazione nominativa dei passeggeri sui mezzi di linea, la Polizia di Frontiera è riuscita a individuare alcuni elementi decisivi che hanno permesso di risalire all’identità della responsabile.

Grazie a un’attenta analisi delle immagini e ad altri riscontri investigativi, gli agenti hanno identificato la donna e sono riusciti a recuperare lo zaino sottratto.

La restituzione della refurtiva e la denuncia

Lo zaino, contenente il portatile e gli effetti personali della vittima, è stato riconsegnato alla legittima proprietaria. La donna di 53 anni è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Si precisa che, come previsto dalla legge, per l’indagata vale la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Il ruolo della videosorveglianza e la collaborazione della vittima

L’intervento tempestivo della Polizia di Frontiera e la collaborazione della vittima, che ha fornito una dettagliata descrizione dei fatti, sono stati determinanti per la risoluzione del caso.

L’utilizzo delle immagini di videosorveglianza ha permesso di seguire gli spostamenti della responsabile e di ricostruire la dinamica del furto, consentendo così agli agenti di recuperare la refurtiva e di individuare la donna.

Conclusioni

L’episodio avvenuto all’aeroporto di Catania sottolinea l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine e dell’efficacia dei sistemi di sicurezza negli scali aeroportuali. Grazie all’impegno degli agenti, la vittima ha potuto riavere i propri beni e la responsabile è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

IPA