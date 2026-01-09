Panico sull'A15 in Lunigiana, BMW in fuga contromano a tutta velocità si schianta: due arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due arresti in Lunigiana, dove la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno fermato due cittadini albanesi dopo una rocambolesca fuga in auto. L’episodio, avvenuto domenica 21 dicembre, è stato caratterizzato da una serie di manovre pericolose sulla A15 e si è concluso con lo schianto dell’auto dei fuggitivi contro un cancello in località Pianturcano.

L’inizio della fuga: panico sulla A15

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la giornata di domenica si è trasformata in un incubo per gli automobilisti che percorrevano la A15 in Lunigiana. Una potente BMW grigia con targa svizzera ha seminato il panico tra gli altri veicoli, compiendo sorpassi azzardati nei pressi dei cantieri, invadendo la corsia opposta e rischiando più volte il frontale con chi viaggiava in senso contrario.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, tutto ha avuto inizio alle 11:30 di domenica 21 dicembre. La BMW, guidata da uno dei due cittadini albanesi, ha iniziato a sfrecciare sulla A15, ignorando ogni regola del codice della strada e mettendo in serio pericolo la sicurezza degli altri automobilisti. Le manovre spericolate hanno subito attirato l’attenzione delle pattuglie della Polizia Stradale e dei Carabinieri di Pontremoli, che hanno dato il via a una vera e propria caccia all’uomo.

Le ipotesi degli investigatori: fuga dopo un possibile reato

Le forze dell’ordine hanno immediatamente ipotizzato che la guida pericolosa potesse essere legata a uno stato di alterazione dovuto ad alcol o droga, oppure a una fuga dopo aver commesso un crimine. Per questo motivo, il territorio è stato setacciato palmo a palmo, nel tentativo di individuare i fuggitivi prima che potessero causare una tragedia.

La svolta a Groppoli: il tentativo di depistaggio

La situazione si è sbloccata a Groppoli, dove una pattuglia “civetta” della Polizia Stradale ha individuato la BMW sospetta. Il conducente, fingendo di arrendersi, ha accostato l’auto, ma si è trattato solo di un espediente: pochi istanti dopo, ha riacceso il motore e si è lanciato nuovamente in una fuga a tutta velocità. A quel punto, anche una gazzella dei Carabinieri si è unita all’inseguimento, chiudendo ogni possibile via di fuga.

L’epilogo: schianto e arresto in località Pianturcano

L’inseguimento si è concluso in località Pianturcano, dove la velocità e la perdita di controllo hanno tradito il fuggitivo. La BMW è sbandata e si è schiantata violentemente contro il cancello di un terreno agricolo, abbattendone l’ingresso. Gli agenti e i militari sono intervenuti tempestivamente, bloccando i due occupanti dell’auto – entrambi cittadini albanesi – che stavano tentando di scappare a piedi tra i campi.

Il ritrovamento degli arnesi da scasso

Durante la perquisizione del veicolo, nel bagagliaio è stato rinvenuto un kit di arnesi da scasso, elemento che ha rafforzato i sospetti degli investigatori circa il possibile coinvolgimento dei due in attività illecite. Il conducente, in evidente stato di agitazione, è stato immediatamente arrestato e condotto presso il carcere di Massa. L’arresto è stato convalidato con le accuse di resistenza e guida pericolosa.

