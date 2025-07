Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un laboratorio abusivo di panificazione è stato scoperto e sequestrato a Casapesenna, dove quattro persone sono state denunciate per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare. L’operazione è stata condotta nella mattinata di oggi dai Carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa, in collaborazione con il personale del NAS di Caserta, che hanno fatto irruzione in un anonimo fabbricato trasformato in forno clandestino. L’intervento si è reso necessario per tutelare la salute pubblica, dopo aver rilevato condizioni igieniche precarie e la totale assenza di autorizzazioni e tracciabilità dei prodotti.

Operazione congiunta dei Carabinieri e NAS

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo nelle prime ore della mattinata odierna. I militari della Stazione di San Cipriano d’Aversa, insieme agli specialisti del NAS di Caserta, hanno individuato un edificio apparentemente anonimo a Casapesenna. All’interno, hanno scoperto un ambiente unico, adibito a laboratorio di panificazione completamente abusivo, dotato di due forni elettrici, piani da lavoro, impastatrici, due piccole celle frigorifere, madie colme di impasti e cesti pieni di panini e freselle già pronte per la distribuzione.

Produzione clandestina senza alcuna autorizzazione

Gli investigatori hanno accertato che l’attività si svolgeva senza alcuna autorizzazione amministrativa o sanitaria. Nessun documento attestava la tracciabilità delle materie prime o dei prodotti finiti, mentre la produzione avveniva in modo intensivo e silenzioso, lontano da ogni controllo ufficiale. Il laboratorio era stato allestito in modo da garantire una produzione continua, con impasti e prodotti da forno pronti per essere immessi sul mercato locale, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

Condizioni igieniche precarie e area promiscua

All’esterno del fabbricato, nel cortile, i Carabinieri hanno trovato una situazione ancora più allarmante. Tra sacchi di farina e cassette di pane già confezionato, erano presenti materassi stesi a terra e un angolo cottura improvvisato, con fornelli e stoviglie di uso domestico. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che i lavoratori utilizzavano questi spazi per mangiare, riposare e, probabilmente, anche per dormire. L’area di lavoro era così trasformata in uno spazio promiscuo, dove le condizioni igieniche e di sicurezza erano completamente assenti, aggravando ulteriormente la posizione dei responsabili.

Denunce e sequestro dei prodotti

Al termine del blitz, il proprietario dell’immobile, un uomo di 46 anni residente in zona, è stato identificato come responsabile dell’intera attività. Insieme a lui, sono stati denunciati tre operai: due di Casapesenna, rispettivamente di 56 anni e 46 anni, e uno di Villa Literno, di 55 anni, tutti sorpresi in pieno turno di lavoro. Le accuse a loro carico riguardano gravi violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare e sulla tracciabilità dei prodotti, reati che prevedono sanzioni severe e, in alcuni casi, anche l’arresto.

Chiusura immediata e sequestro di 10 quintali di alimenti

L’attività abusiva è stata immediatamente chiusa dalle autorità competenti. I Carabinieri hanno proceduto al sequestro di circa 10 quintali di alimenti già pronti per la vendita, tra pane, panini e freselle. Tutti i prodotti sono stati posti sotto sequestro in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare la loro eventuale distruzione per evitare rischi alla salute pubblica.

Impatto sulla comunità e rischi per la salute

La scoperta del laboratorio abusivo ha destato forte preoccupazione tra i residenti di Casapesenna e dei comuni limitrofi. La produzione e la distribuzione di alimenti privi di qualsiasi controllo rappresentano un serio pericolo per la salute dei consumatori, soprattutto in un settore delicato come quello della panificazione. Le autorità hanno ribadito l’importanza dei controlli e della collaborazione dei cittadini per segnalare situazioni sospette e prevenire il diffondersi di attività illegali.

Le indagini proseguono

Le indagini dei Carabinieri e del NAS di Caserta proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti e per ricostruire la rete di distribuzione dei prodotti illegali. Non si esclude che il pane e le freselle sequestrate fossero destinati anche a esercizi commerciali della zona, ignari della provenienza irregolare della merce. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e sulla sicurezza alimentare, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e contrastare ogni forma di illegalità nel settore alimentare.

