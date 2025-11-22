Panino Camogli dell'Autogrill sotto accusa per il prezzo elevato, quanto costa produrlo e le zone d'ombra

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un’inchiesta del programma di Rai3 “FarWest” svela che il panino “Camogli” venduto negli Autogrill può arrivare a costare più di 8 euro, a fronte di un costo di 1,66 euro all’azienda. Il sistema di subappalti, condizioni di lavoro poco tutelate e contratti non adeguati hanno sollevato dubbi su trasparenza, margini di profitto e tutela dei lavoratori.

“Scandalo” attorno al panino Camogli

Negli Autogrill il celebre panino Camogli può arrivare a costare circa 8 euro, ma come risulta da un’inchiesta, i costi di produzione non giustificherebbero il prezzo.

Secondo il lavoro giornalistico a cura di Andrea Sceresini e Claudia Carotenuto per “FarWest”, programma di Rai3 condotto da Salvo Sottile, la società Richetti Spa lo produceva fino al 2024 a Teramo con un costo di appena 1,66 euro per pezzo.

IPA

Il margine di guadagno per Autogrill sfiorerebbe il 500%

Il fatto che il panino Camogli sia un prodotto preconfezionato (ovvero non fatto “al momento”) rende ancora più significativa la discrepanza tra costo di produzione e prezzo al pubblico.

Autogrill nel mirino

La produzione veniva realizzata in parte grazie a una cooperativa di pulizie, la Red srl di San Benedetto del Tronto. I lavoratori erano assunti con un “contratto pirata” multiservizi che non contemplava la manipolazione degli alimenti, e percepivano meno di 4 euro lordi l’ora.

Secondo l’inchiesta, un panino molto simile, denominato “Apollo”, costava all’azienda ancora meno, solo 1,11 euro. Il basso costo di produzione su larga scala ha garantito al colosso della ristorazione margini di guadagno molto elevati.

Dopo anni di vertenze sindacali, i lavoratori della cooperativa hanno visto aumenti salariali, ma ciò ha comportato la fine del rapporto tra Richetti e Autogrill. Nella prima parte dell’inchiesta, già trasmessa il 10 ottobre, erano emerse condizioni di lavoro critiche e problemi igienici.

Le ombre evidenziate dall’inchiesta

I margini di profitto di Autogrill sul panino Camogli potrebbero raggiungere il 500%, dato il costo industriale estremamente basso.

Altroconsumo ha verificato che non solo i panini, ma anche altri prodotti nelle aree di servizio autostradali (come acqua, brioche, caffè) hanno prezzi molto elevati.

Per esempio, un litro d’acqua in Autogrill può arrivare a costare 3,20 euro, il che equivale a cinque volte il prezzo dello stesso prodotto se acquistato al supermercato.