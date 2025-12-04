Pantone 2026, perché il colore dell'anno è il bianco Cloud Dancer e come può influenzare la moda

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il colore del 2026 è il Pantone 11-4201 Cloud Dancer. Questa tonalità neutra di bianco è stata indicata dal Pantone Color Institute con la motivazione: “una sfumatura neutra di bianco che induce alla calma, alla chiarezza e a un respiro creativo in un mondo pieno di rumori”.

L’annuncio del colore del 2026

Grande l’attesa sul sito del Pantone Institute per conoscere quale tonalità sarebbe stata scelta, tanto che, alla conclusione del count-down, il portale è andato in tilt.

L’annuncio sui social ha invece mostrato una donna vestita di bianco che guarda sognante un cielo pieno di nuvole.

Il bianco Cloud Dancer

Il Cloud Dancer probabilmente è destinato a influenzare la moda, l’alimentazione, il design e l’intrattenimento, almeno ciò è quanto hanno previsto gli esperti globali di Pantone.

Che colore è Pantone 11-4201 Cloud Dancer

Secondo Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva del Pantone Color Institute, la tonalità Cloud Dancer è una sorta di tela bianca su cui ricominciare daccapo.

“L’invito ad aprire nuove strade e nuovi modi di pensare”, ha detto Eiseman.

Laurie Pressman, presidente del Pantone Institute, ha spiegato che si tratta di “un bianco più morbido“.

“Non è un bianco puro, non è un bianco tecnico, non è quel tipo di bianco otticamente molto brillante che, se pensiamo al periodo post-Covid, le persone cercavano. Questo è volutamente un bianco non sbiancato, un bianco dall’aspetto molto naturale“, ha aggiunto.

La polemica sulla potenziale strumentalizzazione

Se il rimando è alla calma e al ripartire da zero, la scelta di questo colore non ha convinto alcuni giornalisti americani.

La fashion editor del New York Times, Vanessa Friedman, ha paventato la possibilità di una strumentalizzazione Maga e anti-Dei, visto che il bianco del 2026 ha “cancellato” il colore 2025, Mocha Mousse, un marrone chiaro tra cappuccino e cioccolato.

“Le tonalità della pelle non hanno influito per niente in tutto questo”, ha chiarito Pressman, osservando che Pantone ha già ricevuto domande simili per altre scelte recenti.

“Con Peach Fuzz nel 2024 e poi con Mocha Mousse 2025, ci è stato chiesto se la scelta avesse avuto a che fare con razze e etnie. Non è così che funziona. Noi cerchiamo di capire cosa cercano le persone e a cui il colore può sperare di dare una risposta”, ha evidenziato ancora la presidente del Pantone Institute.

Cloud Dancer attira i brand

Intanto il lancio di Cloud Dancer sta già attirando i brand. Play-Doh di Hasbro ha creato un barattolo di plastilina in questa tonalità, mentre Post-it ha messo in vendita blocchetti nella stessa sfumatura come parte della sua Neutrality Collection.

Passando al mondo dell’albergazione, la catena di hotel di lusso Mandarin Oriental incentrerà il suo tè pomeridiano e le sue esperienze spa su questo colore minimalista.

Ma tra tutte le iniziative spicca quella di Spotify che, nella sua prima collaborazione con Pantone, creerà un’esperienza multisensoriale che traduce “l’emozione del colore” in suono attraverso playlist personalizzate.