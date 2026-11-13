Paola Barale racconta la malattia, tumore al 3° stadio causato da Papilloma Virus: "Avevo fastidio alla gola"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Paola Barale racconta per la prima volta la malattia che ha affrontato, un tumore alla gola legato al Papilloma Virus. La conduttrice ha ripercorso a Le Iene il percorso dalla comparsa dei primi sintomi alla diagnosi, fino alle cure che hanno portato alla remissione totale della malattia.

Paola Barale e il tumore alla gola: dal fastidio alla diagnosi

Un fastidio alla gola inizialmente sottovalutato, persistito per circa un anno, prima di scoprire che dietro quel sintomo si nascondeva una patologia ben più grave. Paola Barale ha raccontato la sua esperienza con un tumore causato dal Papilloma Virus (HPV) nel corso di un servizio realizzato da Gaston Zama per Le Iene, trasmesso su Italia 1 il 12 novembre 2026.

La conduttrice ha deciso di rendere pubblica per la prima volta la propria vicenda, ripercorrendo il periodo precedente alla diagnosi e il successivo percorso terapeutico. Quello che sembrava un semplice disturbo alla gola si è rivelato un tumore, rendendo necessario affrontare cure oncologiche specialistiche.

"Era un carcinoma al terzo stadio e mi sono messa subito in testa che era una cosa superabilissima", ha raccontato a Zama. "Ho alzato il muro, non ho mai permesso a nessuno di trattarmi come una persona malata. Se non i medici all’occorrenza".

Ha poi raccontato come essersi resa conto di non stare bene: "Ho sentito questa escrescenza in gola, come una pustolina. Sono andata dall’otorino che mi ha detto di fare il tampone in ospedale. Non avevo tempo e ho fatto passare un anno. Poi sono andata dal dentista, ho fatto una visita e l’otorino mi ha detto di fare subito il tampone".

La terapia e la guarigione

Nel servizio viene raccontato anche il ricorso alla protonterapia, una particolare forma di radioterapia che utilizza fasci di protoni per colpire le cellule tumorali. Si tratta di una tecnologia che consente di concentrare la dose di radiazioni sul bersaglio, cercando di limitare l’esposizione dei tessuti sani circostanti.

La notizia più importante riguarda però l’esito delle cure: Paola Barale ha raggiunto la remissione totale del tumore. Una testimonianza che richiama l’attenzione sull’importanza di non trascurare sintomi persistenti e di rivolgersi a uno specialista quando un disturbo non si risolve.

Perché la testimonianza riaccende l’attenzione sul vaccino HPV

La scelta di Paola Barale di raccontare pubblicamente la malattia assume anche un significato di sensibilizzazione. Nel servizio di Gaston Zama, infatti, la sua esperienza personale diventa il punto di partenza per approfondire una delle infezioni sessualmente trasmesse più diffuse.

Con il contributo degli specialisti dell’Istituto Europeo di Oncologia, Le Iene hanno affrontato anche un aspetto spesso sottovalutato: il Papilloma Virus non riguarda esclusivamente le donne, ma può causare conseguenze importanti anche nella popolazione maschile.

Un’attenzione particolare è stata dedicata al vaccino, strumento di prevenzione contro i principali ceppi oncogeni del virus. Nel servizio viene richiamata anche la possibilità di accedere gratuitamente alla vaccinazione fino ai 30 anni, fermo restando che le condizioni effettive di gratuità dipendono dai programmi vaccinali regionali e dalle categorie interessate.

La testimonianza della conduttrice mette così in evidenza due aspetti fondamentali: l’importanza di approfondire i sintomi che persistono nel tempo e il ruolo della prevenzione nel ridurre il rischio di sviluppare tumori associati all’HPV.

Cos’è il Papilloma Virus, come si trasmette e quali tumori può provocare

Il Papilloma Virus umano, conosciuto con la sigla HPV, comprende oltre 200 tipi di virus, alcuni dei quali possono provocare infezioni della pelle e delle mucose. Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica e viene eliminata spontaneamente dall’organismo, ma alcuni ceppi ad alto rischio oncogeno possono favorire lo sviluppo di tumori.

Come spiega l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, il virus si trasmette principalmente attraverso contatti intimi, soprattutto sessuali. L’infezione può interessare sia le donne sia gli uomini e, quando persiste, può provocare alterazioni cellulari che nel tempo possono evolvere in lesioni precancerose o maligne.

L’HPV è particolarmente conosciuto per la sua associazione con il tumore della cervice uterina, ma può essere coinvolto anche nello sviluppo di neoplasie dell’ano, del pene, della vulva, della vagina e dell’orofaringe, la regione che comprende la base della lingua e le tonsille.

La prevenzione si basa soprattutto sulla vaccinazione, offerta gratuitamente in Italia a ragazze e ragazzi nell’età prevista dal calendario vaccinale, con possibilità di estensione ad altre fasce secondo le disposizioni regionali. Il preservativo riduce il rischio di trasmissione, senza eliminarlo completamente. Per la prevenzione del tumore cervicale sono inoltre fondamentali gli screening con Pap test e HPV test.