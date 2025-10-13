Paola Caruso a Verissimo sul figlio Michele e l'infezione dopo l'iniezione sbagliata: "Convivo col dolore"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Paola Caruso, intervistata a Verissimo, ha raccontato gli sviluppi relativi al percorso clinico che suo figlio Michele di 6 anni sta affrontando. Al bimbo, nel 2022, mentre si trovava in vacanza in Egitto, è stata fatta un’iniezione sbagliata che gli ha provocato una grave infezione al nervo sciatico con conseguenze permanenti.

Paola Caruso a Verissimo: “Mio figlio non recupererà mai il nervo sciatico”

Nei mesi scorsi, Michele si è sottoposto a un’operazione negli Stati Uniti. “È andato bene l’intervento, ma nessuno gli può ridare il nervo sciatico. Mai lo recupererà, però grazie all’intervento lui riesce a camminare senza tutore”, ha riferito la showgirl.

“Era quello che io volevo ottenere. Ha cominciato la prima elementare, volevo che iniziasse questo nuovo percorso di vita senza sentirsi diverso. Sono riuscita in questo. Non sarà mai com’era prima, però ha ottenuto un miglioramento”, ha aggiunto Paola Caruso, confidandosi con Silvia Toffanin.

La 40enne catanzarese ha aggiunto che il figlio dovrà sottoporsi, nei prossimi mesi e sempre negli Usa, a un altro intervento a livello osseo, per provare a ottenere un ulteriore progresso delle sue condizioni.

Inoltre, quando farà tappa in America, i medici che hanno curato il piccolo dovranno rivisitarlo per comprendere a fondo gli esiti della precedente operazione.

“Lui sta bene, lo vedo più sereno, si sente come gli altri adesso”, ha rivelato Caruso, sopraffatta dal pianto.

I sensi di colpa

La showgirl ha anche spiegato che continua ad avvertire profondi sensi di colpa per quel che è accaduto in Egitto, riferendosi all’iniezione sbagliata effettuata da un medico del posto.

“Io penso ancora che è colpa mia – ha dichiarato -, io ancora sento questo forte senso di colpa per una scelta che ho fatto. Convivo con il dolore, soffro e vado avanti. Mi aveva distrutto, ma ne sono uscita. Non ho mai mollato un attimo. Oggi trovo la forza nella mia famiglia“.

La situazione della madre: “Non cammina quasi più”

Nel corso dell’ospitata a Verissimo, Caruso ha parlato anche di un’altra situazione difficile che sta affrontando.

La sua madre adottiva Wanda sta combattendo contro l’Alzheimer. La malattia è in stato avanzato.

“Non posso fare nulla. È in ospedale, non si muove quasi più. Prima camminava, adesso niente”, ha spiegato Caruso.

“Ha avuto un’embolia polmonare, stava morendo. Non sono pronta a lasciarla andare, lei è la mia famiglia, non voglio perderla e non voglio più vedere mio fratello soffrire”, ha concluso tra le lacrime la showgirl.