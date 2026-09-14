Paola Cesaroni sorella di Simonetta sui misteri di via Poma, dal sangue allo sconosciuto con gli occhiali

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Paola Cesaroni, sorella di Simonetta, la ragazza uccisa nel 1990 in via Poma, a Roma, è tornata a parlare del delitto tuttora circondato da diversi misteri. Dal sangue trovato dietro la porta e poi sparito alla profezia di uno sconosciuto mai identificato, la donna ripercorre quanto accaduto 36 anni fa, sperando in una svolta nelle indagini che sono ancora in corso.

Parla Paola Cesaroni, la sorella di Simonetta

Dopo anni di silenzio, Paola Cesaroni, sorella di Simonetta, riapre la ferita dell’assassinio della sorella e lo fa in un libro (“In nome della verità”, edito da Piemme, scritto con il giornalista Igor Patruno e con la prefazione dell’avvocata Federica Mondani) in uscita nelle librerie.

La donna parla di com’era Simonetta Cesaroni, sua sorella di 6 anni più piccola, prima dell’ormai noto delitto di via Poma e di tutto quello che non torna ancora, a distanza di 36 anni, nelle indagini e nei possibili depistaggi attuati dopo i fatti del 7 agosto 1990.

Delitto di via Poma, tutti i misteri

Nei concitati attimi dopo il ritrovamento del cadavere della sorella, fu proprio a Paola che, nell’atrio del palazzo, si avvicinò un uomo sconosciuto che le fece una profezia: “Il peggio deve ancora venire”, disse. “Era giovane, occhiali, capelli scuri. Pensai fosse un assistente sociale. In Questura mi dissero che non era uno di loro. Non abbiamo mai scoperto chi fosse”, dice a La Repubblica.

Inoltre, arrivati in via Poma, il compagno di Paola, Antonello, vide tre strisce di sangue dietro la porta che poi sparirono: “Per me c’è una sola spiegazione: quando entrammo in quell’ufficio c’era già qualcuno. L’assassino o qualcuno che doveva ripulire. Pensare che forse ci fosse qualcuno nascosto mentre trovavamo Simonetta ancora mi dà i brividi. L’ufficio era grande. Poteva nascondersi e poi finire di cancellare le tracce”, aggiunge.

Ma i misteri restano tanti: dagli strani comportamenti di Salvatore Volponi, il datore di lavoro, e Giuseppa De Luca, moglie del portiere, a Giuseppina Faustini che lavorava con Simonetta e negò di conoscerla e che quel 7 agosto firmò l’ingresso ma non l’uscita, fino alle telefonate anonime che Simonetta riceveva prima di morire. “Un uomo le faceva complimenti. Ma le diceva anche: ‘Tu mi conosci’. Non abbiamo mai saputo chi fosse. Dopo l’omicidio, al telefono una voce disse a mamma che avrei fatto la stessa fine di mia sorella. Misero il telefono sotto controllo. Niente”, ricorda Paola Cesaroni.

A che punto sono le indagini

La stessa sorella della ragazza uccisa nel delitto di via Poma fu coinvolta in seguito in alcuni fatti di cronaca. Nel 1993 fu coinvolta in un tamponamento e poi tre uomini la inseguirono e aggredirono: “Li identificarono. Fu la polizia a ipotizzare un legame con l’omicidio. Non so se fosse vero. L’indagine poi non venne fatta”, dice nell’intervista.

Oggi, 36 anni dopo, la procura è tornata a indagare sulla morte di Simonetta Cesaroni e sono stati disposti nuovi test del Dna su altre sette persone. “Vedo un grande impegno del procuratore Lo Voi e del pm Lia. Restano 70 persone per le quali abbiamo chiesto la prova del Dna, da confrontare con quanto ritrovato oggi. Sono fiduciosa”, dice.

Infine, chiosa così: “Oggi prenderei tutti di petto. De Luca, Volponi, Caracciolo, le persone degli Ostelli, quello sconosciuto. È una rete di persone che hanno mentito, nascosto o non detto. Li riprenderei uno per uno”.