Paola Cortellesi non cita Meloni nel discorso al Quirinale, malumore nel centrodestra: "Premier cancellata"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paola Cortellesi, alla festa per gli ottant’anni della Repubblica, ha recitato un monologo dove cita le donne che hanno fatto grande l’Italia. Manca però un nome, quello di Giorgia Meloni. Un’assenza che la maggioranza nota. Ma il monologo non è stato scritto dalla Cortellesi: il testo sarebbe stato curato da Giovanni Grasso, portavoce e scrittore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento è stato trasmesso in televisione, prodotto da Rai Cultura, e ha conquistato il 16% di share.

Il discorso di Paola Cortellesi

Paola Cortellesi, in piazza del Quirinale per gli ottant’anni della Repubblica, è intervenuta con un lungo discorso sulle donne che hanno fatto grande l’Italia. Nel monologo l’attrice e regista racconta di come le donne italiane, fino alle elezioni amministrative del 1946, fossero cresciute dentro un’idea di subordinazione e obbedienza.

In un passaggio recita: “Sotto il regime fascista le donne non erano soltanto escluse dalla vita pubblica, ma furono progressivamente ricondotte, anche per legge, a un unico ruolo considerato ‘naturale’, quello di moglie, madre, custode del focolare”. Un resoconto storico, che racconta dell’intraprendenza delle donne dopo il voto.

ANSA

Un passaggio possibile, grazie alle donne che hanno fatto la storia d’Italia come Teresa Vergalli, Tina Anselmi, Irma Bandiera, Nilde Iotti, Teresa Mattei e la moltitudine silenziosa delle donne comuni.

La mancanza di Giorgia Meloni

Sembra però che manchi qualcuna. Almeno questo è il punto di vista della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, che ha preso la parola e ha commentato il monologo di Paola Cortellesi. Lo ha definito “fazioso e soprattutto lacunoso”. La sindaca accusa la sinistra di voler nascondere la vittoria di Meloni perché non schierata dalla loro stessa parte.

Una posizione critica che riecheggia nel disappunto provato nella maggioranza. Secondo un’indiscrezione de Il Foglio, sembra che a Palazzo Chigi si siano indispettiti per la mancata menzione della prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio in Italia.

Eppure sembrerebbe che la Cortellesi non abbia avuto voce in capitolo sul monologo letto. Non sarebbe stato scritto da lei e forse non ha potuto neanche fare delle modifiche.

Chi ha scritto il testo?

La maggioranza incolpa più o meno esplicitamente Paola Cortellesi, ma sa anche che il testo è stato approvato da Rai Cultura. Chi ha curato il testo invece sarebbe stato Giovanni Grasso, il portavoce di Sergio Mattarella, aiutato da Maurizio de Giovanni.

Così, mentre Paola Cortellesi era solo la voce e la Rai solo lo strumento che ha permesso la diffusione dell’evento in televisione, dietro il testo c’è invece qualcuno più difficile da criticare.

Almeno secondo quanto scrive Il Foglio: “Chi ha il coraggio, da parte della Rai, di chiedere a Grasso (perché dovrebbe?) il copione? E anche se si dovesse chiedere, chi ha il coraggio di far notare a Grasso che il testo della Cortellesi è sbilanciato o che si potrebbe praticare una qualche aggiunta, correzione o allargare?”.