Paola Cortellesi "sconfortata" da Nordio e Roccella, l'attacco al corteo contro la violenza sulle donne

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’era anche Paola Cortellesi alla manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne organizzata a Roma da “Non Una di Meno“. L’attrice e regista ha risposto alle parole dei ministri Nordio e Roccella, dicendosi sconfortata. “Non c’è voglia di andare avanti sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole che richiede tutto un altro tipo di società”, ha detto.

Paola Cortellesi contro Nordio e Roccella

Insieme alla figlia, Paola Cortellesi ha partecipato alla manifestazione nazionale contro la violenza di genere organizzata a Roma. Diversi i volti noti presenti come il regista Ferzan Ozpetek e l’attrice Anna Foglietta che ha voluto ricordare Ornella Vanoni.

La regista di “C’è ancora domani”, intervistata dai cronisti al seguito della manifestazione, ha detto: “Sono qui da cittadina, non da artista o da persona conosciuta. Partecipare è importante, da soli ci si può sentire anche sconfortati e inermi, solo insieme si cambiano le cose“.

ANSA

Paola Cortellesi con Sergio Mattarella

Lo sconforto della regista di “C’è ancora domani”

Nella breve intervista che ha rilasciato mentre passeggiava con il corteo, Cortellesi è tornata anche su alcuni temi d’attualità. “Oggi siamo qui perché è giusto esserci. Ci sono tantissimi giovani e soprattutto tantissimi uomini a camminare con noi e a ricordare che ogni considerazione sulla violenza di genere non è una considerazione contro gli uomini, ma, anzi, siamo qui a camminare tutti insieme. Bisogna cercare di parlare di quante forme ha la violenza”, ha detto l’attrice.

Interrogata poi sulle recenti affermazioni dei ministri Nordio e Roccella, ha detto: “Da cittadina arriva un po’ di sconforto. Se mi baso su queste parole sento che non c’è una voglia di andare avanti sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole che richiede tutto un altro tipo di società”.

Il suo film “C’è ancora domani” – che ha scritto, diretto e interpretato – arriverà in prima tv su Rai Uno proprio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre.

La manifestazione a Roma

Il corteo si è ritrovato sabato 22 novembre a Roma in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevista per il 25 novembre.

La mobilitazione è partita alle 15 da piazza della Repubblica, ha percorso Via Cavour, piazza Santa Maria Maggiore e via Merulana, fino all’arrivo in piazza di Porta San Giovanni. Tanti gli omaggi a Ornella Vanoni, ricordata anche da uno striscione.

I manifestanti sono scesi in strada per sensibilizzare per una scuola libera da condizionamenti e per l’introduzione sistematica dell’educazione sessuo-affettiva in tutti i cicli scolastici. L’osservatorio di “Non una di meno” – che ha organizzato l’evento – ha fornito i dati aggiornati sui femminicidi e parlato di numeri che “non danno la misura del quotidiano sommerso e strutturale della violenza”.

Cosa avevano detto i due ministri

Paola Cortellesi si è riferita a delle recenti parole del ministro della giustizia, Carlo Nordio, e della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella.

Alla Conferenza internazionale contro il femminicidio, Nordio ha parlato della prevaricazione maschile sulle donne come di una conseguenza del “codice genetico” dei maschi. “Anche se oggi l’uomo accetta, e deve accettare, questa assoluta parità formale e sostanziale nei confronti della donna, nel suo subconscio, nel suo codice genetico, trova sempre una certa resistenza”, ha detto.

Presente allo stesso evento, Roccella, invece, ha negato l’utilità dell’educazione affettiva e sessuale nella prevenzione della violenza di genere. “Nei Paesi dove da molti anni l’educazione sessuale è un fatto assodato, per esempio la Svezia, non c’è correlazione con la diminuzione dei femminicidi: la Svezia ha più violenze e femminicidi di noi”, ha puntualizzato.