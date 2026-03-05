Paola De Crescenzo, intervista all’attrice in teatro con Emma: “Le ombre che ci abitano”

C’è una farfalla che sbatte le ali in una stanza troppo stretta. Non è maliziosa, non è crudele: cerca una direzione. Sbatte, ricade, riprova. È l’immagine che Paola De Crescenzo usa per raccontare la sua Emma Bovary. Non un’icona letteraria da venerare né un monito morale da temere, ma un corpo inquieto che abita l’ombra, la attraversa e la rende visibile. In Emma, rilettura-concerto del romanzo di Flaubert dal 5 marzo in scena a Treviso, tutti i personaggi convergono in una sola voce. La sua. Non è solo interpretazione: è una riscrittura nata “senza passare dalla mente”, come dice lei, ma attraverso un sentire che si è fatto parola, poi corpo, poi musica. Emma non è la donna che tradisce, non è soltanto la provinciale che sogna troppo. È il desiderio che non trova mai compimento. È l’altrove che ci chiama mentre siamo già altrove. È quella parte di noi che corre, corre, corre, e non sa fermarsi. Lo spettacolo diventa così una lente sull’ombra. Non quella ottocentesca, non quella confinata tra le pagine di un classico, ma l’ombra che riguarda tutti: donne e uomini, oggi. L’insoddisfazione, l’ipocrisia, la vanità delle cose, la fame di qualcosa che non ha nome. Emma non è un mostro. È, forse, un’eroina nella sua autodistruzione, perché ammette la caduta e non smette di desiderare. Paola De Crescenzo attraversa questo personaggio come si attraversa una stanza buia: senza paura di inciampare. Nata artisticamente nel teatro più rigoroso, cresciuta nell’idea che l’attore in scena sia “una regina”, una presenza quasi sacra, ha fatto della recitazione una forma di vita totalizzante. A diciannove anni lascia Torino per inseguire un sogno che non contempla alternative. Teatro stabile, tournée, prove notturne, treni presi all’alba. Una dedizione che non è mai stata calcolo, ma spinta pura. Una scelta che le ha dato tutto e chiesto molto. Nel tempo, quell’identificazione assoluta tra teatro e vita ha mostrato anche le sue crepe. Il confine tra scena e realtà si assottiglia, la professione (spietata) costringe a guardarsi dentro, a smascherare lati che non sempre piacciono. Eppure, proprio lì, nell’attrito tra ambizione e fragilità, tra aggressività e gentilezza, Paola De Crescenzo ha trovato la sua misura. Non più solo interprete, ma ideatrice, creatrice, responsabile del proprio percorso. Non un’autoconvinzione, ma la percezione che ogni passaggio, anche il più duro, fosse necessario per avvicinarsi a qualcosa di più autentico. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, parla di successo come di qualcosa “che è già successo”. Non come trofeo, ma come possibilità di lavorare ancora, di restare in scena. Rivendica la vanità come parte del mestiere, perché mostrarsi è inevitabile, ma sceglie il tempo lungo del teatro, la durata, la sostanza. E quando parla di battaglie, non lo fa a slogan: le battaglie vere, dice, sono quelle che si combattono dentro, nel modo in cui si agisce, nel modo in cui si sceglie la gentilezza invece dell’aggressività. Forse è qui che Emma e Paola De Crescenzo si toccano: nel rifiuto dell’ipocrisia. “È la cosa di cui ho più disgusto”, dice Emma. E in un mondo in cui tutto è sempre “andato benissimo”, in cui ogni esperienza è dichiarata straordinaria per convenienza, la scelta di dire o di non dire diventa un atto etico. Un atto di gentilezza verso se stessi. Emma non è solo uno spettacolo. È una confessione a voce alta. È una domanda aperta sul desiderio e sul destino. È la prova che l’ombra, quando viene guardata senza paura, non è più soltanto buio: diventa forma, voce, possibilità. E in quella voce sola che contiene tutti, Paola De Crescenzo non interpreta un personaggio. Si misura con la parte più inquieta dell’umano e la restituisce al pubblico come uno specchio.

Emma è uno spettacolo complesso: tutti i personaggi convivono in una sola voce, la sua. Che cosa significa per lei assumersi il peso di un intero universo narrativo dentro un unico corpo?

“Mi attrae tutto ciò che non è detto, ciò che non viene mai pensato, o di cui ci si lamenta, o di cui si soffre, o di cui si è ipocriti. Emma, in questa forma, ha la possibilità di prendere tutto questo e di rivoltarlo in faccia al marito, in primis, ma poi anche a quelli che sono i ‘suoi’ uomini: prima Charles, poi Rodolphe, poi Léon. Rendendo tutti questi altri personaggi su di sé, Emma rivolta tutto quello che sente. Rivolta ciò che non dice, ma che vive e che fa di nascosto. È questo il nucleo che mi interessa e mi attrae”: far emergere quello che normalmente resta sommerso.

Lei ha scelto di riscrivere Madame Bovary. Cosa l’ha spinta a non limitarsi all’interpretazione ma ad attraversare Flaubert anche come autrice? È un confronto importante.

“È nato in modo spontaneo, senza passare attraverso la mente. Non è stata una decisione razionale. È stata una scrittura di rielaborazione che è nata facendola, piano piano. A un certo punto non ero più io che scrivevo: era la figura di Emma che scriveva attraverso un mio sentire. Sono andata fino in fondo. Durante il lavoro mi sono resa conto di quello che stavo facendo: si stava rivelando una rielaborazione che poi ha preso corpo, realtà, voce e musica. È accaduto nel processo stesso, non prima”.

Dal suo punto di vista, Emma è un’eroina o un mostro?

“È una domanda che mi sono posta anch’io: eroina o mostro? Ho pensato che chi assiste allo spettacolo possa prendere le distanze da lei e dalla sua tragica fine. Ma non è l’esito della sua vicenda a interessarmi: quello è il suo destino. Mi interessa l’ombra, e portare luce su di essa. Non è un’ombra che appartiene solo al personaggio di Madame Bovary, confinata nella lettura del romanzo o nella durata di uno spettacolo. È un’ombra che riguarda tutti noi. Riguarda la donna e riguarda l’uomo. Parlo di conflitti, disarmonie, squilibri che ci attraversano e non appartengono a un’epoca precisa. Mi interessa questa tensione verso altrove, questo inseguimento continuo, questo desiderio che non trova mai compimento. Mi interessa quella vanità che resta quando tutto sembra esaurito, questa corsa incessante. Immagino Emma come una farfalla chiusa in una stanza. Si agita, ma non con malizia. Sbatte le ali, cerca una direzione, da una parte e dall’altra. Cade. E alla fine sceglie la strada del suicidio. Eroina o mostro? Mostro per chi giudica una donna sposata che tradisce? Sarebbe più onesto guardarsi dentro. Uno spettatore potrebbe chiedersi, rivolgendosi a chi gli siede accanto: ‘Anche tu sei così?’. E l’altro potrebbe rispondere: ‘Perché lo pensi?’. Emma parla di ipocrisia, ed è l’aspetto che più mi disgusta. Vive in una campagna abitata da piccoli borghesi, non uso questo termine per offendere ma per rivelare una mentalità. Attraverso Emma porto alla luce ciò che resta nascosto. La considero, quindi, un’eroina. Anche nella distruzione, che è autodistruzione, vedo una figura capace di riconoscere le proprie cadute, di gridare il proprio dolore e di smascherarlo”.

In questo percorso di autodistruzione, quanto conta la solitudine? Emma è sola.

“È sola. Ma viene da chiedersi: chi dovrebbe avere accanto? Ha un marito che la ama profondamente. Ciò che mi commuove è che alla fine gli dice: ‘Sei buono’. Non è l’uomo colto, brillante, raffinato che lei desiderava, ma a un certo punto si pone una domanda: ‘Non sarebbe stato meglio amarti e restare nella sicurezza che mi offrivi?’. Questa domanda se la pone. Quella presenza, dunque, esiste. È lei a non riconoscerla. La respinge, la maltratta. Non arriva a un vero pentimento, ma in punto di morte riconosce la bontà di quell’uomo. La solitudine è un tema centrale, sempre attuale. Sembra che tutti cerchiamo di evitarla. Forse dovremmo accettare che appartiene a ciascuno di noi, sia che si viva in coppia, sia che non si abbia incontrato un compagno di vita. Si è soli anche all’interno di una relazione. Esiste sempre uno scarto tra ciò che si ha e ciò che si desidera. Emma lo afferma con lucidità: parla dell’amore come di una menzogna, perché dietro ogni bacio se ne desidera un altro. Non è forse anche questo un modo di essere soli? Eppure, si continua a cercare un legame. Non amo la definizione ‘animali sociali’, ma è evidente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, nel senso più autentico. Anche questa mia rielaborazione è nata da un impulso personale, ma avrebbe potuto restare in un cassetto. Ha preso forma perché si sono create connessioni: incontri che ne hanno generati altri. Grazie a queste relazioni oggi esiste Emma. Siamo soli, sì, ma siamo anche connessi. Ognuno trova la propria forma di unione: nell’arte, nella famiglia, nella natura, altrove. Ciascuno ha la propria dimensione”.

L’“ombra che presenta il conto”: qual è l’ombra personale o artistica che sente di portare in scena in Emma?

“È questo senso di altrove. La percezione che dietro ogni desiderio ce ne sia sempre un altro, qualcosa che ancora manca. Forse è proprio l’immagine di quella farfalla che si agita, sbatte le ali da una parte all’altra senza trovare una direzione definitiva. Non è incompiutezza, né superficialità. È una dimensione che mi appartiene. Mi definisco una guerriera, ma porto in me anche una forte fragilità. Il pensiero dell’ombra, dell’oscurità (non nel senso negativo del termine) fa parte della mia identità. È la consapevolezza della dualità. È sapere che non posso definirmi in una categoria. Non voglio farlo. E non esiste una regola sociale che debba definirmi. Questo non significa agire senza limiti: il rispetto dell’altro resta fondamentale. Tuttavia, l’ombra è ciò che mi fa soffrire di più. E proprio attraverso la sofferenza, come accade a tutti, si può raggiungere una conoscenza più profonda di sé e compiere un passo ulteriore. La vita è anche questo: salire un gradino alla volta, con consapevolezza e con un’ambizione intesa come desiderio di crescita. Sento molto questa spinta, che non considero un difetto. È ambizione nel senso di voler migliorare, elevarsi, evolvere. A volte questo comporta delle perdite. Alcuni distacchi fanno soffrire, perché non erano previsti. Ma per raggiungere un livello diverso occorre lasciare qualcosa, come cambiare abito per indossarne uno nuovo. È così che si procede. Se torno alla domanda iniziale, sì: l’ombra fa parte del mio percorso di crescita. Ho attraversato molte sofferenze. Forse anche la scelta di diventare attrice nasce da lì. Non nasce dalla leggerezza, ma da una necessità profonda”.

Il desiderio di diventare attrice che cosa è stato per lei? Un’epifania, una lenta presa di consapevolezza, la risposta alla domanda “chi sono”?

“Le risposte sono maturate nel tempo. Non sono cambiate nella sostanza, ma sono diventate via via più consapevoli. La scelta di intraprendere questa professione è avvenuta senza calcoli. Non poteva essere altrimenti: era un sogno da realizzare. Ricordo la frase che pronunciai uscendo di casa dopo la maturità: ‘La mia realtà non può che coincidere con la realizzazione dei miei sogni’. Sentivo di avere il futuro tra le mani, come accade a quell’età. All’inizio è stata una spinta pura. Non immaginavo che sarebbe diventata una scelta totalizzante. L’ho compreso gradualmente, ma non come qualcosa di imposto: ho investito molto di me stessa, iniziando questo percorso senza limiti di orario, senza misurare il tempo. Lavoravo a Bologna in una trasmissione televisiva e andavo a Parma ad assistere alle prove. Facevo gavetta. Poi rientravo di notte, perché il giorno dopo giravo alla Rai. Lo facevo senza esitazioni, con la certezza che fosse la strada giusta. Ero puntuale, completamente disponibile. C’era l’animo di una fanciulla: non ingenuità, ma slancio. Questa dimensione non mi ha mai abbandonata. Mi ha portata a identificare la mia vita con il teatro, fino quasi a non distinguere più tra le due sfere. A un certo punto questo mi ha fatto soffrire. Perché la vita resta vita e il teatro resta teatro. Quel confine si era attenuato. Non parlo di eccessi, ma della consapevolezza che occorre costruire anche una dimensione personale”.

Il teatro è totalizzante: si rinuncia a relazioni, famiglia, pianificazione. È questo che intende?

“Sì, esattamente. Ho messo tutto questo al primo posto, ma non in modo ossessivo. Era uno slancio autentico, l’animo di una fanciulla. Sono di Torino. Partivo spesso per andare a trovare i miei genitori. Ricordo mia madre che mi salutava dal balcone mentre prendevo il mezzo per raggiungere la stazione. A diciannove anni si è talmente incoscienti che non si pensa a certe implicazioni. I genitori sembrano giovani, eterni, e si sente soltanto la necessità di partire. Con il passare degli anni, quando il percorso era ormai avviato e quei viaggi erano diventati abituali, quella mano che salutava dall’alto ha iniziato a farmi male. Ma la strada era tracciata e continuavo ad andare. Ho vissuto esperienze che sembrano cinematografiche. Mi viene in mente Il grande sogno di Maya, con l’attrice colpita dalla maestra. Non avrei mai immaginato che situazioni simili potessero appartenere anche al mio cammino. Ho vissuto, purtroppo, anche la morte di mia madre in età giovane. Stavo portando in scena uno spettacolo. Durante una replica esplose un riflettore. In scena avevo una corda: interpretavo una giovane donna vittima di violenza, e in quel momento la tendevo attorno al collo del mio collega. Non si era mai spezzata in mesi di prove. Quella sera si ruppe. Scesi dal palco e ricevetti una telefonata: mia madre era in ospedale per un aneurisma. La situazione appariva grave. Non lo racconto come un peso, ma come parte della mia storia. Mio padre mi disse: ‘Vai, tua madre ti avrebbe dato il permesso’. Andai in scena in un grande teatro all’italiana, tutto esaurito. Poi tornai immediatamente indietro. Ricordo il regista che si chiedeva quale nota potesse darmi prima dell’ingresso in scena. Anche questo episodio appartiene al percorso”.

Guardando oggi alla sua vita, si è mai chiesta se un altro percorso le avrebbe offerto qualcosa di diverso?

“Sì. Nei momenti più difficili, che comunque sono passeggeri, mi domando se una strada diversa mi avrebbe portato a una famiglia, a dei figli, a una stabilità differente. Non sono sola, ho affetti importanti, ma talvolta mi chiedo se con un percorso meno totalizzante sarei stata più razionale. Non è stata però una scelta calcolata. Mi sono affidata allo slancio. Tendo a dare molto, senza trattenermi. Questo mi ha permesso di vivere esperienze che altrimenti forse non avrei fatto. Forse mi sono tutelata meno sul piano personale, ma a volte penso che dovesse andare così. Osservo le vite di chi ha scelto matrimonio e figli e vedo che anche quelle esistenze possono attraversare fratture profonde. Ognuno ha il proprio destino. Anche Emma ha il suo destino. Si toglie la vita, ma è la sua traiettoria. Noi, però, possiamo agire dall’interno. Non significa accettare passivamente. Non resto mai ferma ad aspettare: agisco. Ho imparato che il risultato non dipende da noi. Dipende da noi la preparazione, la cura, l’impegno. Se un provino va bene o meno non è sotto il nostro controllo; lo è tutto ciò che lo precede. Il resto riguarda il tempo. Ci sono momenti giusti. Forse questa intervista non sarebbe stata possibile prima. Ora lo è”.

Perché costringe a guardarsi dentro?

“Forse è proprio questo il punto: questa professione porta a guardarsi dentro fin dall’inizio. A scuola di teatro gli insegnanti erano molto severi. Ci trattavano con durezza, ma con un’intenzione precisa. Chiedevano continuamente: ‘Perché vuole fare questa professione? Per quale motivo?’. Le provocazioni erano parte della formazione. Erano prove vere e proprie. Perché è un mestiere spietato”.

Cos’è per lei l’arte? È stata terapeutica in qualche modo?

“Il termine ‘analisi’, così come parole oggi molto diffuse come ‘terapeutico’, non appartengono al mio linguaggio né al mio modo di pensare. Per me l’arte è un percorso. Un percorso che coincide profondamente con la mia vita. Non avrei mai immaginato di essere, oltre che interprete (e quindi colei che studia e si prepara per un ruolo) anche ideatrice di progetti, creatrice, o di occuparmi degli aspetti organizzativi e gestionali della mia attività. Non lo avevo previsto. Pensavo: ‘Teatro Stabile e basta’. L’ho fatto per anni, ed è stato bellissimo. E potrebbe ancora accadere. Poi però la vita apre direzioni inattese. Non immaginavo di trovarmi a ricoprire ruoli così diversi. Non li contemplavo. Eppure, quando qualcosa si interrompe o cambia, forse significa che ci si sta avvicinando a ciò che ci rappresenta di più. Si può iniziare con una forma perfetta per quel momento e poi distaccarsene. Non perché qualcuno sia sbagliato o perché si sia diventati altro, ma perché quel percorso ha compiuto il suo ciclo e non ci appartiene più. Nel mio caso sento sempre di più l’essere attrice come centro. Non è una strada semplice. Eppure, in un periodo di grande trasformazione, invece della paura ho avvertito una coerenza profonda. Non era autoconvincimento. Non sono cresciuta in un’idea di teatro legata alla terapia o allo psicologismo. Mi è stato insegnato che l’attore in scena è una figura regale, capace di far sognare. Mi piace custodire questa dimensione: in scena accade qualcosa di diverso. Non è una questione di superiorità, ma di intensità del momento. L’attore incarna una bellezza quasi sacra. In quell’istante l’attrice diventa una figura luminosa, quasi una dea”.

Ha mai avuto paura che la sua relazione con il teatro diventasse tossica?

“Forse sì, quando parlavo di quella fusione totale tra teatro e vita, quando non esisteva più distinzione. In quel momento mi sono sentita smarrita. Ricordo di aver detto a mia madre: ‘Aiutami’. A diciannove anni si lascia la propria casa molto giovani, esposti al mondo. Si è pieni di sogni e desideri, ma anche vulnerabili, soprattutto in una professione che lavora sull’identità, sull’immagine e su un’idea di bellezza che non è solo estetica. A un certo punto ho iniziato a interrogarmi su ciò che desideravo costruire anche come donna. Esistono passaggi della vita che chiedono consapevolezza, e li ho attraversati. Oggi, se devo usare la parola ‘tossico’, non la riferisco più al teatro in sé. Può capitare di domandarsi se continuare o fermarsi, ma la dimensione problematica riguarda piuttosto alcune collaborazioni o relazioni che, arrivati a un determinato momento, non rispecchiano più il proprio percorso. Non è un giudizio sugli altri. Le relazioni sono spesso uno specchio. Semplicemente si cambia direzione e ci si accorge che alcune persone non sono più in sintonia. Non mi considero ingenua. So però di essere una persona buona, e questo implica riconoscere che esistono anche comportamenti meno generosi. Siamo tutti fragili, ma alcune fragilità possono ferire. Mi sento un po’ come Alice nel Paese delle Meraviglie: radicata in me stessa, serena rispetto a ciò che sono, a ciò che desidero e persino a ciò che mi manca. Se qualcosa diventa nocivo, talvolta non dipende da una scelta consapevole: sono gli eventi a indicare nuove strade”.

Vanità. E inevitabilmente successo. Che relazione ha con il successo?

“La parola ‘successo’ richiama qualcosa che è già accaduto. È il risultato di un percorso. A vent’anni desideravo il teatro. Lavoravo in Rai e mi suggerivano di trasferirmi a Roma per puntare a una maggiore visibilità. Avrei potuto scegliere strade diverse, più esposte mediaticamente. La vanità esiste, ed è giusto riconoscerla. Chi fa l’attrice sente il desiderio di mostrarsi, di esporsi. Ma allora scelsi il teatro, il suo rigore, la sua continuità. Volevo una professione che potesse durare nel tempo. Pensavo che una visibilità immediata mi avrebbe resa facilmente sostituibile. Il teatro mi sembrava offrire solidità. Con gli anni è arrivato anche il desiderio di cinema e televisione, non per rimpianto, ma per una consapevolezza concreta: la notorietà amplia le possibilità di lavoro. E il mio obiettivo è lavorare, recitare. Essere conosciuti significa essere chiamati di più. Tuttavia, si viene scelti per ciò che si è. Non credo verrei coinvolta in progetti lontani dalla mia natura. Accolgo quindi vanità e successo nella misura in cui sostengono il mio mestiere. Il fine resta salire su un palcoscenico o trovarmi davanti a una macchina da presa. In questa prospettiva, sono parole luminose”.

Emma è una donna che, per molti, “vuole troppo”. Oggi si combattono molte battaglie per essere più indulgenti verso le donne che vogliono troppo. Secondo lei siamo ancora troppo severi nel giudicarle?

“Ritengo che le battaglie più importanti siano quelle interiori. Il risultato di quel confronto personale si riflette poi nel modo in cui agiamo e ci relazioniamo agli altri. Le battaglie pubbliche, fatte di slogan o di manifestazioni, possono avere un valore e le rispetto. Tuttavia, se una donna che raggiunge una posizione di potere riproduce le stesse dinamiche dell’uomo che critica, allora il cambiamento non si realizza. Se una donna guida, dovrebbe farlo esprimendo una qualità propria, non diventando la versione femminile di un modello già esistente. In caso contrario, si rischia di trasformarsi in una replica, non in un’alternativa. Per questo preferisco combattere le mie battaglie dentro di me. Cerco di lavorare sul mio comportamento, di osservare come agisco e come mi relaziono agli altri. Prima di cominciare quest’intervista, lei ha usato una parola significativa: gentilezza. Mi ha colpita, perché non è semplice praticarla davvero. All’inizio del mio percorso avevo anche una componente aggressiva, intesa come forza propulsiva. Senza quella determinazione non avrei realizzato molte esperienze. È quella spinta che permette di affrontare le sfide. Tuttavia, quando si trasforma in durezza, diventa controproducente. In una situazione di tensione, se prevale l’aggressività, si perde immediatamente. In quei momenti cerco di fermarmi e di modificare l’atteggiamento: scegliere il sorriso, la misura, la gentilezza. È sorprendente vedere come anche l’interlocutore cambi. Richiede un forte controllo di sé. Se questo atteggiamento si diffondesse, molte dinamiche collettive potrebbero migliorare. Quando si affrontano temi più vasti, come i conflitti internazionali, preferisco non esprimermi: non è il mio ambito. A volte però il pensiero più semplice resta il più evidente: evitare lo scontro sarebbe già una scelta decisiva”.

Qual è l’ultimo atto di ‘autogentilezza’ che si è concessa?

“Dovrei metterlo in pratica: saper dire di no. Ma non deve essere più una cosa che dico a me stessa. Deve essere un no reale. Forse questo è più amore verso me stessa che gentilezza. Cominciare a essere brava a dire anche di no. E forse un atto di gentilezza verso me stessa è essere meno gentile con chi non si merita la mia gentilezza. Non con gli altri in generale, ma con alcune persone. Dire un bel ‘ma vai là’. Essere meno gentile con chi non se lo merita. Ecco, questo può essere un atto di gentilezza verso me stessa”.

Viviamo in un mondo in cui sembra che tutto sia sempre andato benissimo. Non è anche questa una forma di ipocrisia?

“Sì. Emma afferma: ‘L’ipocrisia è ciò che mi disgusta di più’. È un pensiero che condivido, da come si evince già da una mia precedente risposta. Ci rifletto spesso. Si sente ripetere continuamente: «È andato tutto benissimo», ‘È stato meraviglioso lavorare con tutti’. A volte mi chiedo se non esista mai un’esperienza negativa, se nessuno sia disposto ad ammettere che qualcosa non ha funzionato. Forse le battaglie più autentiche consistono proprio nell’avere il coraggio di esprimere con onestà ciò che si pensa. Tuttavia, l’onestà comporta dei rischi. Credo che, quando si è fatti in un certo modo, non si riesca a essere ipocriti. È una disposizione naturale. In fondo, le persone si distinguono anche per questo”.