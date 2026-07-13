Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta? La frecciata senza nominarla, i precedenti tra le due giornaliste

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Paola Ferrari sembra scagliarsi nuovamente contro Diletta Leotta, seppur senza nominarla. La giornalista è stata intervistata da Chi e ha risposto a una domanda sull’uso della bellezza che fanno alcuni personaggi pubblici. “Mi pongo in modo critico verso un certo tipo di donna, relativamente al mondo del calcio”, ha detto.

Paola Ferrari contro Diletta Leotta?

Il settimanale Chi, durante l’intervista a Paola Ferrari, ha ricordato come in passato non abbia risparmiato “critiche ad altre donne, come Diletta Leotta o Elodie, per l’uso che fanno della bellezza”.

A questa affermazione la giornalista ha risposto che si pone “in modo critico verso un certo tipo di donna, relativamente al mondo del calcio”.

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Il motivo è che “noi che, con la professionalità e il sacrificio, siamo riuscite ad abbattere certi pregiudizi, non possiamo stare zitte se poi viene sponsorizzato continuamente un esempio femminile che valorizza o punta esclusivamente sull’attrazione fisica suscitata negli uomini come motivo di interesse”.

“È inutile nascondersi dietro a un dito e dire che noi donne siamo libere – ha aggiunto – questa è una scusa banale. La libertà e la parità sono tutt’altra cosa. Ho combattuto per valori seri, non per queste stupidaggini”.

Gli attacchi di Paola Ferrari a Diletta Leotta

In passato Paola Ferrari ha più volte attaccato Diletta Leotta in modo esplicito. Già nel 2017 aveva detto che non era contenta che a Sanremo fosse stata invitata la giornalista di Dazn.

“C’è tanta gente che lavora in Rai, e non parlo solo di giornalisti, c’è ancora un orgoglio Rai e quindi ci restiamo un po’ male. Certo che in tante cose, se si badasse a quello che di buono fanno i giornalisti dell’azienda…”, aveva affermato.

In quell’occasione, Ferrari aveva citato Giorgia Cardinaletti della Domenica sportiva “che poteva essere in contrapposizione con un’immagine come quella della Leotta perché Giorgia ha 28 anni, è una bellissima ragazza, completamente diversa, arriva da Rai News e ha un approccio diverso dal punto di vista estetico e dell’immagine”.

Nel 2023 era tornata a ribadire il concetto criticando appunto il modello femminile proposto, a suo parere. da Leotta.

Nello specifico aveva detto che quel che stona sono gli “atteggiamenti così vistosi” e quindi a volte troppo seducenti rispetto al ruolo che deve interpretare.

Paola Ferrari e l’attenzione al proprio corpo

La giornalista sportiva, a Chi, ha anche parlato del suo rapporto con la bellezza spiegando di essere molto attenta al suo aspetto fisico.

“Penso che ognuno di noi debba rispettare il proprio corpo. Mi curo molto, ci tengo al mio aspetto”, ha detto.

“Sono molto felice di come sono rispetto a chi pensa che una donna, dopo i 60 anni, sia da buttare”, ha sottolineato.

Riguardo a un programma che condurrebbe, ha rivelato che le piacerebbe essere al timone di “Chi l’ha visto?”, ma “non me lo chiedono, quindi non mi pondo la domanda, c’è chi è più adatto”.

Il Mondiale 2026 invece, per lei sarà l’ultimo perché “fra uno o due anni, vado in pensione e, magari, il prossimo lo seguirò per un podcast, vediamo cosa succederà”.