Paola Ferrari attaccata sui social, dubbi sulla conduzione per i Mondiali e replica agli haters: "Misoginia"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I Mondiali e gli hater. Questo il binomio che investe Paola Ferrari, cui spetta la conduzione dei Campionati del Mondo di calcio dall’11 giugno al 19 luglio, con 40 giorni di appuntamenti su Rai 1. Da una parte il lavoro, dall’altra una delle piaghe sui social. Per lei sono “ripetitivi e poco originali”, i commenti che arrivano dalla rete, dove c’è chi usa la parola “plastica” per descriverla, ma la conduttrice liquida ogni insulto come “misoginia“.

I commenti degli hater durante i Mondiali

Dall’inizio dei suoi appuntamenti su Rai 1 con il pre e post partita in occasione dei Mondiali, la conduttrice Paola Ferrari si ritrova già sommersa dai commenti di odio degli hater sui social.

Intervistata dal Corriere della Sera, Paola Ferrari parla di interventi “ripetitivi e poco originali“, quando legge che qualcuno scrive “C’è la plastica su Rai 1”.

ANSA

Queste parole “non mi fanno né caldo, né freddo”, dice al Corriere, ma non nasconde una certa frustrazione: “Preferivo un mondo senza social” dal momento che “le offese sono inaccettabili”.

“I proprietari guadagnano e non si fermano, non mettono argini”, riflette.

Per Paola Ferrari è “misoginia”

Chi la intervista, la giornalista Maria Volpe, le fa notare che i commenti negativi sono spesso indirizzati contro le donne. Paola Ferrari, ciò nasce da “una mentalità stantia che non riusciamo a superare”.

E alla luce di ciò che succede anche a lei, si sente di considerare “puerile e stancante questa misoginia”. Oggi “se sei bella vuol dire che ti sei rifatta, però se non ti rifai sei una vecchia incartapecorita“.

Il tumore alla pelle

Nell’intervista, Paola Ferrari ricorda che diversi anni fa ha avuto “un tumore alla pelle“, perché la sua è “chiara, molto sensibile, come quella di Sinner”. Quindi coglie l’occasione per lanciare un appello: “Attenzione, le pelli chiare sono a rischio melanomi“.

Per la sua malattia ha “24 punti in faccia” che ora “non si vedono quasi più perché i nostri chirurghi sono bravissimi”. Ai commenti degli hater, secondo Ferrari, infine, conviene reagire “facendo quello che ci pare”.