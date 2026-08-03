Paola Perego si racconta dal cancro agli psicofarmaci per attacchi di panico fino ai 2 stalker: "Inquietante"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Paola Perego si è raccontata a ruota libera: a 60 anni ha fatto un bilancio della sua vita privata e professionale, ripercorrendo le tappe salienti della sua carriera e del suo vissuto. Ha ricordato di aver lottato contro il cancro, di essersi ritrovata a far fronte a due stalker, di essere stata tradita dal primo marito e di aver subito tiri mancini da una persona che considerava amica.

Paola Perego vittima di due stalker: “Uno mi lasciava peluche e ciucci”

“Citofonare Rai 2” è stato cancellato, mentre invece ha guadagnato la riconferma “The Floor”. Intervistata dal Corriere della Sera, Perego ha confessato di avere un sogno nel cassetto per quanto riguarda un programma da condurre: “Ne ho uno preciso, che non mi faranno fare mai. Andare nei paesi, raccogliere le storie di donne vittime di stalking e poi recarsi a casa dello stalker, fare nomi e cognomi, nei limiti del legale”.

Lei ha vissuto in prima persona lo stalking. Ha infatti avuto a che fare con due uomini che non le lasciavano tregua: “Uno mi mandava lettere minacciose, ma il secondo forse era ancora più inquietante. Nella portineria del mio appartamento lasciava peluche e ciucci per bambini. Quando il portinaio gli chiese come mai, lui rispose che erano ‘per i nostri bambini'”.

“Nelle trasmissioni – ha aggiunto – io ho sempre cercato di aiutare le donne perseguitate. È successo anche quando conducevo ‘Se… a casa di Paola’: una donna ci scrisse dicendo di voler raccontare la sua storia, poi ci ripensò, ‘aspettiamo un poco, in questo periodo è tranquillo’. Poi venimmo a sapere che era stata uccisa”.

Perego: “Una mia amica provò a baciare mio marito Lucio Presta”

Spazio poi a un aneddoto riguardante una sua amica e il suo attuale marito Lucio Presta. “Mi affezionai a una collega del mondo dello spettacolo – ha spiegato – e quando lei mi confessò che stava attraversando un momento difficile, feci in modo che mio marito si accorgesse di lei fino a quando accettò di accoglierla nella sua agenzia”.

La donna in questione tradì la fiducia di Paola quando tentò un approccio intimo con l’agente: “Una sera Lucio tornò a casa e con estrema franchezza mi disse che lei ci aveva provato con lui, che aveva cercato di baciarlo, senza successo ovviamente. In un primo momento sparii e non risposi più ai suoi messaggi. Poi, tempo dopo, la incontrai casualmente a un evento e quando lei mi salutò come se niente fosse io con la mano feci un gesto di distanza e risposi: ‘Un po’ meno'”.

Gli attacchi di panico e gli psicofarmaci

La conduttrice ha poi raccontato di quando conobbe Presta. Per lei era un periodo non semplice: “Ero nel pieno dei miei attacchi di panico. Ne ho sofferto sin dall’inizio del mio percorso professionale e non tutti sanno che per anni io sono andata in onda in tv sotto psicofarmaci“.

In uno dei primi appuntamenti, avvertì che stava per arrivare una crisi. Presta comprese in un amen la situazione. “Lucio capì. Mi prese il viso tra le mani e mi disse: ‘Questa per te è casetta'”, ha confessato Perego, che prima di conoscere il manager è stata sposata con l’ex calciatore Andrea Carnevale, con il quale ha avuto due figli.

In passato ha dichiarato di essere stata tradita più volte durante le prime nozze. “Sì ma lui era stato bravo a non farmene accorgere. I tradimenti me li ha confessati dopo”, ha chiosato.

La lotta contro il cancro

A inizio 2024, la conduttrice si è sottoposta a un intervento per rimuovere un tumore a un rene. Si è salvata grazie alla prevenzione: “Quel giorno nemmeno mi ricordavo di avere il controllo di routine. Fu Lucio a rammentarmelo e mi accompagnò. La diagnosi fu netta: c’è una massa sul rene, bisogna fare accertamenti”.

“Il primo pensiero fu per i miei figli, ‘come glielo dico?’, mi chiesi. Poi mi sono operata e per fortuna tutto è andato bene”, ha concluso.