Paola Turci e le diffide a Francesca Pascale, “Mi ha corteggiata lei e ora parliamo solo tramite avvocati”

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un matrimonio chiuso malamente, tra diffide e avvocati anche per vedere i cani. Paola Turci è tornata a parlare dell’unione tanto chiacchierata con Francesca Pascale, finita a carte bollate dopo due anni e la fuga dalla villa tra le campagne della Toscana dell’ex di Silvio Berlusconi. Un divorzio su cui nega però i motivi di gelosia circolati tra le pagine di gossip.

Il divorzio da Francesca Pascale

Turci si è raccontata al Corriere della sera, in occasione del lancio del singolo Vita mia, primo estratto del nuovo album in uscita in autunno, in cui non mancheranno i richiami alla relazione tribolata con Pascale.

Rispondendo al riferimento della “prima primavera” estrapolato dal testo della canzone, la 59enne artista romana ha confessato che “dopo due giorni dalla separazione ero felice. Forse un po’ disorientata ma woooah. Certo, prima le stagioni ci sono state e anche un inverno prolungato“.

Per quanto la storia con Francesca Pascale sia finita male, la cantante ha però parlato di un divorzio senza cicatrice “o se lo è stata si è già rimarginata. All’inizio qualche affermazione e qualche bugia mi hanno disturbato, poi ho lasciato andare”.

La relazione tossica

Nell’intervista, Turci ha voluto smentire la sua gelosia per la domanda “ti posso corteggiare?” fatta dall’allora moglie a Francesca Fagnani durante una puntata di Belve, alla quale alcune voci avevano attribuito il motivo del divorzio con Pascale: “È stato tutto travisato, a partire dal mio post: ‘non sono gelosa ma’. In realtà la gelosa era lei”.

ANSA

Del resto, Turci si è detta d’accordo con la definizione di “relazione tossica” data dall’ex in un’altra intervista: “Quello è vero. C’erano incomprensioni ed era sempre più marcata una differenza di vedute e di opinioni che all’inizio non c’era. Se incontrassi la persona che vedo in certi filmati adesso, come quello di Viareggio (in cui Pascale insulta dei manifestanti ProPal ndr) eviterei di averci a che fare”.

Le diffide di Paola Turci

Sempre rispondendo a distanza a Pascale, che l’accusava di disprezzare Berlusconi “ma non il fatto di vivere in casa mia con il suo denaro”, l’artista romana ha tenuto a precisare di essere “sempre stata autonoma. Il nostro legame andava oltre il fidanzamento, siamo state sposate, ma io avrei voluto vivere nella mia casa. Mi è mancata molto una casa che sentissi mia”.

Come spiegato da Turci, ad aver un peso sulla fine del matrimonio sono stati i cinque anni vissuti nella Toscana bucolica e la pressione mediatica sulla relazione, sia per l’unione tra due donne sia perché Pascale era l’ex compagna di Silvio Berlusconi.

“Entrambe, si sentiva il peso della voglia degli altri di saperne di più. Però quando incontri una persona non pensi ‘con chi è stata prima di me?’. Ho scoperto le sue idee leggendo un’intervista realizzata da Francesca Fagnani sul Fatto in cui parlava solo di diritti civili e Pannella… Una visione che non era certamente di destra. Mi ha incuriosita. Poi si è presentata e mi ha corteggiata. Mi ha conquistata con il suo essere simpatica e sveglia. È stata la prima e forse l’ultima volta in vita mia che mi sono innamorata di una donna, ma non la prima che mi sono innamorata di una persona”.

La cantante ha raccontato che con l’ex moglie ormai non c’è più nessun dialogo, ma che è tutto lasciato agli avvocati, anche per l’affidamento dei cani.

“Io sono una persona pacifica e pacificatrice – ha detto Paola Turci – Ho tentato di contattarla, non con grandi slanci, ma non mi è stato possibile raggiungerla. Lei dal giorno uno ha mandato avanti i suoi avvocati e di conseguenza io ho fatto lo stesso. Ora si parlano fra legali. C’è un accordo di riservatezza e non posso dire molto, anche se lei è stata la prima a parlare e mi è toccato mandarle delle diffide“.