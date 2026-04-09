Paolo Barelli nel mirino di Marina Berlusconi, Tajani può rimuovere il consuocero capogruppo di Forza Italia

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

All’interno di Forza Italia si discute del caso di Paolo Barelli. Secondo diversi organi di stampa, il capogruppo del partito alla Camera potrebbe essere sostituito. La questione dovrebbe essere discussa nell’incontro di vertice tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi fissato per il 10 aprile a Milano. Barelli, consuocero del ministro degli Esteri, sarebbe pronto a lasciare il proprio incarico in scia al “rinnovamento” chiesto dalla famiglia Berlusconi. Restano tuttavia da limare i dettagli sulla successione e da livellare le tensioni interne registrate dopo la vittoria del “No” al referendum sulla Giustizia.

Forza Italia, Barelli verso il passo indietro?

Secondo quanto ricostruito da La Repubblica e Corriere della Sera, sarebbe dunque stata messa a punto una possibile “exit strategy” per Paolo Barelli. Dopo iniziali resistenze, il dirigente azzurro sarebbe pronto a lasciare l’incarico, anche in tempi brevi.

Dall’altro lato Tajani, sempre secondo le stesse fonti, si sarebbe imposto per spingere Forza Italia a battersi per garantire a Barelli un incarico da sottosegretario. Oltre che per selezionare il successore alla guida dei deputati azzurri.

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Il passaggio si inserirebbe in un contesto più ampio di ridefinizione degli equilibri interni al partito, con l’obiettivo di trovare una figura di sintesi tra le diverse anime di Forza Italia. Soprattutto alla luce degli scontri intestini emersi a livelli regionale e locale, in particolare in Campania e Lombardia.

Tajani potrebbe indicare il successore di Barelli: i nomi in lizza

La scelta del nuovo capogruppo dovrebbe dunque spettare ad Antonio Tajani, il quale starebbe valutando diversi profili. Tra i nomi in lizza spiccano quelli di Pietro Pittalis e Andrea Orsini, considerati però “troppo vicini” allo stesso segretario del partito.

Per questo motivo risulterebbe in pole Enrico Costa, ritenuto una figura di mediazione gradita anche alla famiglia Berlusconi. Sembrerebbero invece esclusi Giorgio Mulè, Deborah Bergamini e Alessandro Cattaneo, giudicati “sbilanciati” su un altro fronte interno.

Il possibile futuro da sottosegretario di Barelli

Il vicepremier avrebbe insistito in modo particolare sull’incarico da sottosegretario da assegnare a Paolo Barelli. All’interno dell’organigramma del governo Meloni ci sono cinque posizioni “libere”, anche se nessuno lasciato da un forzista.

Le ipotesi includono il Ministero della Salute e il dicastero delle Imprese e del Made in Italy, all’interno del quale Barelli potrebbe occuparsi di energia. Tuttavia la suddetta posizione sarebbe tradizionalmente in quota Lega. E, secondo La Repubblica, per sbloccare la situazione Tajani avrebbe chiesto un “atto di generosità” agli alleati.