Paolo Barelli via da capogruppo di Forza Italia, la frecciata ai figli di Berlusconi: "Mi aveva scelto Silvio"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Paolo Barelli lascia il ruolo di capogruppo di Forza Italia sbattendo la porta. Continuano le operazioni di rinnovamento all’interno di Forza Italia dopo l’avvicendamento alla guida del gruppo azzurro al Senato tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi, all’indomani della sconfitta al referendum della Giustizia. A farne le spese il consuocero di Antonio Tajani e storico dirigente di Fi, che non ha risparmiato attacchi diretti ai Berlusconi.

L’addio al ruolo di capogruppo di Forza Italia

Barelli ha annunciato l’addio all’incarico uscendo da un colloquio di circa un’ora a Palazzo Chigi, attraverso alcune dichiarazioni dal dente avvelenato con cui ha comunicato la convocazione della sua ultima assemblea da capogruppo a Montecitorio.

“In quella sede, considerando conclusa la mia esperienza di presidente, formulerò una proposta per la successione a questo incarico. È mia ferma intenzione continuare con la stessa intensità il mio impegno politico e il mio sostegno al governo guidato da Giorgia Meloni”, ha scritto in una nota.

ANSA

Il futuro di Paolo Barelli

Nelle stanze della Presidenza del Consiglio, il deputato di Forza Italia avrebbe discusso con il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari del suo incarico futuro nel Governo e di un possibile conflitto con il ruolo di presidente della Federnuoto.

“Non è così, c’è il modo per poter rispettare la legge con i due ruoli” ha detto a Il Fatto Quotidiano.

Come ricostruito dal Corriere della Sera, infatti, per Paolo Barelli potrebbe arrivare la poltrona di viceministro delle Imprese, al posto di Valentino Valentini, o quella di sottosegretario ai Rapporti col Parlamento di Matilde Siracusano, che andrebbe a ricoprire il ruolo di sottosegretario del ministero della Cultura lasciato da Gianmarco Mazzi, nominato ministro del Turismo.

L’attacco ai Berlusconi

Una consolazione non sufficiente però ad alleviare la delusione di Barelli, il quale parlando con i cronisti ha ricordato di essere stato indicato come capogruppo dallo stesso Silvio Berlusconi, senza rinunciare a una stoccata diretta ai figli.

“Normalmente i partiti si guidano dall’interno” ha affermato il parlamentare azzurro, sottolineando che Marina e Pier Silvio Berlusconi “hanno normalmente un affetto scontato per il partito, che è carne della loro carne, frutto del lavoro del grande padre, quindi è ovvio che si interessino. Dopodiché c’è la quotidianità, e bisogna starci dentro”.

Nonostante abbia tenuto a sottolineare di non essere “stato dimesso da nessuno”, il passo indietro di Barelli rientra nel repulisti dentro Forza Italia che i Berlusconi hanno delineato insieme ad Antonio Tajani in una recente riunione a Cologno Monzese.

A chi gli ha chiesto se fosse stato fatto fuori perché consuocero dello stesso ministro degli Esteri, Barelli ha risposto: “Non è un mistero, infatti io chiedo: ‘Qualcuno vuole colpire Tajani?‘” ha detto a Il Fatto Quotidiano.

Nel suo sfogo, il deputato ha riservato anche una frecciata verso Enrico Costa, in procinto di ereditare il suo incarico da capogruppo alla Camera: “È uno dei 10 che è venuto grazie anche al lavoro mio, sono io che l’ho fatto vicepresidente della commissione Giustizia, no? Lui è uno molto specializzato su questa materia, è una brava persona, un amico mio”.