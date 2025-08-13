Paolo Bellavite respinge l'etichetta No vax e le proteste per la nomina al Nitag: "Contro obbligo dei vaccini"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Paolo Bellavite risponde alle accuse di essere un “No vax” e definisce immotivate le proteste sul suo incarico come componente del Comitato Vaccini. Le scelte al Nitag dell’ex professore di Patologia generale a Verona e del pediatra Eugenio Serravalle hanno scatenato una bufera sul ministro della Salute Orazio Schillaci, con una raccolta firme di 16mila scienziati che hanno chiesto di ritirare le nomine dei “due membri controversi”.

La petizione per il Nitag

La presenza dei due profili tra i nomi del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni ha sollevato le proteste dei partiti di opposizione e di migliaia di esponenti del mondo scientifico, che accusano i due esperti di aver assunto da sempre posizioni critiche verso le strategie vaccinali e di essere “privi di adeguata competenza scientifica“.

L’opposizione alle due nomine si è tradotta in una petizione del Patto trasversale per la scienza (Pts), sostenuta da diverse figure di peso in ambito della ricerca e accademico, tra cui anche il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi.

Le proteste al Comitato Vaccini

Il presidente del Pts, l’immunologo del San Raffaele Guido Poli, ha inviato una lettera al ministro Orazio Schillaci spiegando lo “sgomento” suscitato dalla presenza di Bellavite e Serravalle, “noti per aver espresso posizioni pubblicamente critiche e spesso ideologiche contro i vaccini, in particolare contro quelli pediatrici e contro i vaccini anti-Covid”.

“I due medici – si legge nella petizione – non vantano una solida produzione scientifica in ambito vaccinale, né riconoscimento accademico in materia di immunizzazione. In passato, hanno pubblicato e promosso contenuti pseudoscientifici, mettendo in dubbio la sicurezza e l’efficacia dei vaccini, e sostenendo teorie prive di fondamento”.

La raccolta firme era stata preceduta dalla rinuncia all’incarico al Nitag da parte della dirigente della Prevenzione della Regione Veneto, Francesca Russo, proprio per l’inserimento dei due esperti tra i 22 nomi del Comitato Vaccini.

La risposta di Paolo Bellavite

Una posizione “inopportuna e assurda, immotivata e controproducente perché così il Nitag funziona male” ha commentato Paolo Bellavite, opponendosi alle dure critiche ricevute.

“Mi si dipinge a tinte fosche, come fossi un eretico o un mago, ma io non sono un No vax. Sono un uomo di scienza, esperto in materia” è stato lo sfogo al quotidiano L’Arena.

L’ex professore di Patologia generale dell’Università di Verona, oggi docente di Fisiopatologia alla Scuola di medicina omeopatica della stessa città, aveva dichiarato al Corriere della Sera anche che si tratta di “accuse assurde. Semplicemente, non sono un omeopata!“.

“L’omeopatia è una disciplina medica riconosciuta ufficialmente con un accordo Stato-Regioni – ha spiegato – e i farmaci omeopatici sono prodotti e registrati con criteri rigorosi. Ho cercato, nella mia attività di ricercatore e di docente, di affrontare con metodi ‘convenzionali’ e condivisi anche alcuni aspetti dell’omeopatia, soprattutto sul suo meccanismo d’azione. Ho pubblicato su riviste scientifiche accreditate internazionalmente”

Bellavite ha spiegato in un’intervista a L’Arena come l’etichetta di “No vax” gli sia stata affibbiata dopo un intervento alla trasmissione DiMartedì in piena campagna immunologica anti-Covid, in cui affermava “che quei vaccini erano sperimentali e che non ero contrario alla sperimentazione, purché fosse fatta bene. Ma non era quello il caso”.

“Sono contrario all’obbligo vaccinale – ha aggiunto, rivendicando libri e articoli sul Covid – E sono contro l’uso sbagliato dei vaccini. Credo si debbano fare studi seri di farmacovigilanza, non aspettare che le persone muoiano. Sono esperto di farmacovigilanza più di certi miei detrattori”.