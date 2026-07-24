Paolo Belli "cancella" i concerti fino a settembre dopo la morte di Alessandro Magnani, "non riesce a parlare"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il post con il calendario dei concerti di Paolo Belli è stato cancellato dopo la morte di Alessandro Magnani, investito dal cantante che stava pedalando in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. Si attende la comunicazione ufficiale sull’annullamento del tour. L’entourage dell’artista ha fatto sapere che Belli, in seguito all’incidente, è “sotto choc, distrutto” e “non riesce neppure a parlare”.

Annullati i concerti di Paolo Belli? Il post cancellato

Il post con la locandina arancione che elencava le tappe del “Summer Tour 2026” della Big Band di Paolo Belli è improvvisamente scomparso dal profilo Instagram dell’artista.

In attesa di comunicazioni ufficiali sull’annullamento, Il Fatto Quotidiano ipotizza una sospensione, almeno temporanea, dell’intera attività dal vivo.

ANSA

Il calendario prevedeva circa venti appuntamenti sparsi in tutta Italia: gli eventi più imminenti erano programmati per lunedì 27 luglio a Rende (Cosenza) e per mercoledì 29 luglio a Monteprandone (Ascoli Piceno) in occasione dell’apertura della Sagra degli Spinosini. Nel mese prossimo erano poi previsti concerti anche a Merano (6 agosto), Gatteo (10 agosto), Aglientu (11 agosto), oltre a Noci, Terrasini, Montebelluna e la chiusura a Ribera il 13 settembre.

Anche sul sito di PBproduzioni non figurano al momento eventi futuri di Paolo Belli & Big Band.

Cosa filtra dall’entourage di Paolo Belli

A distanza di alcuni giorni dall’incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana, costato la vita al 41enne Alessandro Magnani (morto dopo diverse ore di agonia in ospedale). l’entourage di Paolo Belli ha descritto le condizioni psicologiche dell’artista sulle pagine del settimanale Oggi.

“Per quasi due giorni ha continuato a chiedere notizie, finché la notizia (del decesso, ndr) è arrivata. È sotto choc, distrutto, non riesce neppure a parlare” ha spiegato l’entourage di Belli.

Dov’è ora Paolo Belli e il consiglio degli avvocati dopo l’incidente

Gli avvocati di Paolo Belli, Ruggero Fregni e Marco Vezzani, come riportato ancora dal settimanale Oggi, avrebbero consigliato all’artista di tenersi lontano da telefoni, social e televisioni, frenando per il momento anche il suo forte desiderio di incontrare la madre, i familiari e gli amici della vittima dell’incidente che l’ha visto protagonista lo scorso 13 luglio a Cognento.

Paolo Belli si troverebbe attualmente chiuso nella sua abitazione di Carpi, assieme alla moglie Deanna. “Piange e ripete a sé stesso, al mondo e al cielo domande che non possono avere risposta” si legge sul sito del settimanale.

La Procura di Reggio Emilia intanto ha aperto un fascicolo e ha indagato l’artista per omicidio stradale, un atto dovuto, anche per permettere alla difesa di partecipare agli accertamenti sull’incidente.

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che Magnani possa aver avuto un malore prima dell’urto con la bicicletta di Belli, ma decisiva in tal senso sarà l’autopsia, di cui si attendono i risultati.