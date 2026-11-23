Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Paolo Belli torna a Ballando con le Stelle dopo mesi di assenza, settimane segnate dal tragico incidente in bicicletta in cui ha perso la vita Alessandro Magnani. Durante la puntata del 21 novembre, il cantante si è commosso ricordando la vittima e rivolgendo un messaggio alla sua famiglia.

Paolo Belli e le lacrime per Alessandro Magnani

Un ritorno particolarmente emozionante quello di Paolo Belli a Ballando con le Stelle, nella puntata di sabato 21 novembre 2026. Il cantante e storico volto del programma di Rai 1 è riapparso davanti alle telecamere dopo un lungo periodo di lontananza dalla televisione, a seguito dell’incidente stradale avvenuto la scorsa estate.

Prima della sua esibizione, attraverso un filmato introduttivo, Belli ha raccontato le difficoltà affrontate negli ultimi mesi e il desiderio di riprendere gradualmente la propria attività artistica. “Ero consapevole di dare felicità a casa, al pubblico. E mi manca”, ha spiegato, augurandosi che il tempo e il lavoro possano aiutarlo a ritrovare una maggiore serenità dopo il tragico evento vissuto.

ANSA

La scelta di tornare proprio nello studio di Milly Carlucci non è stata casuale. Per il musicista, infatti, il programma rappresenta una seconda casa, dopo quasi vent’anni trascorsi al fianco della conduttrice. “Sono contento di ripartire da qui, è difficilissimo ma ce la voglio fare”, ha dichiarato visibilmente commosso.

Il momento più toccante è arrivato quando Belli ha rivolto un pensiero alla madre di Alessandro Magnani, l’uomo morto nell’incidente: “Voglio abbracciare mamma Lina e tutta la famiglia di Alessandro”. Il cantante ha inoltre ringraziato la moglie, i familiari, la sua band e tutte le persone che lo hanno incoraggiato a riprendere il lavoro dopo settimane di isolamento.

L’incidente in bicicletta del 13 luglio

La vicenda risale al 13 luglio 2026, quando Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cognento, nel territorio di Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Il cantante si trovava in bicicletta quando è avvenuto l’investimento di Alessandro Magnani. Le conseguenze dell’impatto sono state gravissime: Magnani è morto il giorno successivo.

In seguito all’accaduto, Belli è stato iscritto nel registro degli indagati, un passaggio previsto nell’ambito degli accertamenti giudiziari. La tragedia ha avuto conseguenze anche sulla carriera televisiva dell’artista. Dopo aver sospeso gli impegni professionali, Belli ha deciso di non partecipare davanti alle telecamere all’edizione 2026 di Ballando con le Stelle.

A settembre, attraverso una comunicazione ufficiale, la Rai aveva annunciato che il cantante avrebbe continuato a collaborare dietro le quinte, senza comparire nel cast televisivo del programma. La decisione era stata condivisa tra l’artista e la Direzione Intrattenimento Prime Time. Il ritorno del 21 novembre rappresenta quindi la prima apparizione pubblica del musicista dopo l’incidente, pur senza segnare un reintegro stabile nel cast della trasmissione

La nuova canzone di Paolo Belli e l’abbraccio di Milly Carlucci

Per il ritorno a Ballando con le Stelle, Belli ha scelto di presentare Come se non ci fosse un domani, il suo nuovo singolo scritto insieme a Mario Incudine. Il brano, una ballata dal tono intimo, è stato dedicato alle persone che gli sono rimaste accanto e lo hanno incoraggiato a riprendere la propria attività dopo il momento difficile.

Ad accompagnare l’esibizione sono stati la sua Big Band e il corpo di ballo del programma, con la partecipazione di Anastasia Kuzmina, sua ex maestra durante l’esperienza da concorrente nella precedente edizione. Al termine della performance, accolta da una standing ovation del pubblico, Milly Carlucci ha raggiunto il cantante per abbracciarlo.

La conduttrice si è unita al pensiero rivolto alla famiglia di Alessandro Magnani, sottolineando come alcune tragedie lascino ferite impossibili da rimarginare e ribadendo la propria solidarietà ai familiari della vittima. Belli ha poi raccontato di essersi chiuso in se stesso per molte settimane, prima di comprendere, anche grazie alla famiglia, l’importanza di tornare a lavorare.

“Il lavoro è una grande medicina”, ha spiegato, ricordando la sensazione di familiarità provata rientrando nello studio televisivo.