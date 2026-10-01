Paolo Belli fuori da Ballando con le Stelle dopo l'incidente, Milly Carlucci l'aspetta nella prossima edizione

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Ballando con le Stelle non è un capitolo chiuso per Paolo Belli dopo l’incidente costato la vita ad Alessandro Magnani, parola di Milly Carlucci. La conduttrice dello storico programma in onda su Rai 1, infatti, ha svelato che il collega sarà presente dietro le quinte in attesa di “tornare a vele spiegate nella prossima edizione”. Intanto a sostituirlo, per l’edizione che si appresta a partire, ci sarà Simone Di Pasquale, in passato ballerino e anche membro della giuria popolare.

Paolo Belli fuori da Ballando? Previsto la sua presenza

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma che prenderà il via il 3 ottobre, per concludersi il 19 dicembre, i riferimenti a Paolo Belli non sono mancati.

Grande assente della nuova stagione di Ballando con le Stelle, Belli sarebbe stato “fatto fuori” dopo l’incidente costato la vita ad Alessandro Magnani. Ma non è del tutto vero, come ha tenuto a precisare anche Milly Carlucci.

ANSA

Belli, infatti, dopo l’episodio aveva scelto di sospendere ogni impegno professionale, compreso Ballando. Ma nella stagione che verrà ci sarà, pur non essendoci.

Secondo quanto svelato, il cantautore non comparirà mai in video ma “agirà” nel dietro le quinte.

Le parole del successore di Belli

A ereditare il suo posto sarà Simone Di Pasquale, volto storico del programma come ballerino e poi come membro della giuria popolare.

Sarà una sostituzione temporanea, come sottolineato dallo stesso Di Pasquale che in conferenza ha ammesso: “Paolo ci ha rassicurato che sta recuperando le sue energie. Mi ha detto che è contento che sia io a prendere il suo posto perché faccio parte di questa grande famiglia”.

Il supporto di Milly Carlucci e il ritorno

Nonostante lo stop forzato davanti alle telecamere, il legame con la trasmissione rimane fortissimo. La conduttrice Milly Carlucci ha espresso tutto il suo affetto e il supporto dell’intera squadra, confermando che Paolo Belli sarà comunque presente a Ballando quest’anno con vista sulla prossima edizione.

“Tornerà a vele spiegate nella prossima edizione, Paolo ti aspettiamo”, ha detto Milly Carlucci nella conferenza di presentazione di Ballando con le Stelle.

Dall’incidente allo stop a Ballando

Quelli recenti non sono stati di certo mesi facili per Paolo Belli. Lo scorso 13 luglio, infatti, il cantautore e conduttore era rimasto coinvolto in un incidente in bici a Cognento. Il 64enne aveva investito il 41enne Alessandro Magnani, che qualche giorno dopo ha perso la vita in ospedale.

Dopo un periodo di choc, in cui ha deciso di cancellare ogni appuntamento pubblico ritirandosi a vita privata, Belli è tornato a esibirsi dal vivo.

Nelle ultime settimane, in contatto con la Rai, ha deciso di non far parte “in video” di Ballando con le Stelle. Ci sarà però, come detto, nel dietro le quinte del programma condotto da Milly Carlucci.