Paolo Belli indagato per omicidio stradale dopo la morte di Alessandro Magnani, atto dovuto: "Distrutto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paolo Belli risulta indagato dalla Procura per omicidio stradale dopo la morte di Alessandro Magnani in seguito all’incidente avvenuto a Cognento di Campagnola. Si tratta di un atto dovuto. L’entourage dell’artista ha fatto sapere che Belli è “distrutto e sotto shock”.

Perché Paolo Belli è indagato per omicidio stradale

Come riporta Il Resto del Carlino, Paolo Belli risulta indagato dalla Procura per omicidio stradale in seguito all’incidente avvenuto lunedì 13 luglio a Cognento di Campagnola. Alessandro Magnani, di 41 anni, è morto alcune ore dopo dopo essere stato travolto dal cantante in bicicletta.

Si tratta di un atto dovuto per consentire gli accertamenti di rito finalizzati a ricostruire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità. L’autopsia è stata già disposta dal pubblico ministero Valentina Salvi, titolare del fascicolo d’inchiesta, e sarà svolta dal medico legale nei prossimi giorni al Policlinico di Modena.

ANSA

Paolo Belli “distrutto e sotto shock”

L’entourage del cantante ha fatto sapere che Paolo Belli è “sotto shock, distrutto. Non riesce neppure a parlare. Sta cercando di elaborare un fatto che lo ha colpito profondamente”.

L’incidente con Paolo Belli e la morte di Alessandro Magnani

L’incidente stradale è avvenuto nella giornata di lunedì 13 luglio, attorno a mezzogiorno, a Cognento di Campagnola.

In base alla ricostruzione dei fatti riportata da Il Resto del Carlino, Paolo Belli stava facendo un giro in bicicletta, mentre Alessandro Magnani, dipendente di una società di servizi, stava uscendo a piedi da un’abitazione dopo aver consegnato alcuni documenti. Mentre tornava alla macchina, il pedone sarebbe stato travolto dalla bici su cui procedeva l’artista.

Paolo Belli è stato il primo a soccorrere Magnani prima dell’arrivo dell’ambulanza, dell’automedica e dell’elisoccorso. Il 41enne è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma, dov’è rimasto ricoverato senza mai riprendere conoscenza per quasi un giorno.

Anche Paolo Belli è caduto. Medicato sul posto, è stato accompagnato per un controllo all’ospedale di Guastalla. Durante il viaggio in ambulanza, l’artista, preoccupato delle condizioni del 41enne, ha chiesto continuamente informazioni sull’altra persona coinvolta. Anche nelle ore successive all’impatto Belli si è sincerato dell’evoluzione delle condizioni di Magnani, morto nel pomeriggio di martedì.

Le indagini dovranno far luce su diversi aspetti dell’incidente, a partire dall’ipotesi che l’impatto con la bicicletta possa aver causato una caduta e un colpo alla testa, se Magnani abbia avuto un malore o sia scivolato.

Dai primi racconti dei testimoni sembra che Paolo Belli procedesse a velocità moderata. Non si esclude che il 41enne sia uscito da un cancello in modo improvviso.