Paolo Belli rompe il silenzio dopo l'incidente in bici in cui è morto Magnani, "torno al mio lavoro"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo mesi di silenzio, Paolo Belli rompe il silenzio e annuncia il suo ritorno sulle scene. Il cantante modenese aveva sospeso ogni impegno professionale dopo l’incidente in bicicletta in cui era rimasto coinvolto lo scorso luglio, nel quale era morto Alessandro Magnani. “Ho deciso di tornare al mio lavoro“, ha annunciato lo showman con un video pubblicate sulle sue pagine social: “Lo devo a tutti voi e lo devo anche a chi lavora insieme a me”.

Paolo Belli rompe il silenzio dopo l’incidente

Paolo Belli ha deciso di tornare al lavoro e all’attività artistica dopo lo stop che si era imposto a seguito del grave incidente in bici dello scorso luglio, nel quale era morto un uomo. È stato lo stesso cantante ad annunciare il ritorno sulle scene oggi, 3 novembre, con un video sulla sua pagina Instagram.

“Subito dopo quello che è accaduto, ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto – ha detto Belli – e ho deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare al mio lavoro“.

ANSA

“Vi devo tutto”

“Però prima volevo ringraziare tutti voi – ha aggiunto il cantante – per il grande affetto che mi avete dimostrato in questi mesi, oramai. Con le vostre parole, con i vostri pensieri o anche con un semplice saluto per la strada. Davvero, grazie, grazie davvero”.

Il cantante ha spiegato di aver preso la decisione per i fan e per chi lavora con lui: “Vi devo tutto, lo devo a tutti voi e lo devo anche a chi lavora insieme a me. Sicuramente, lo farò con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare nulla, anche quando mi vedrete sorridere e cantare. Ci vediamo presto in giro, ciao a tutti”.

Ora quindi Paolo Belli è pronto a tornare sul palco insieme alla sua Big Band con una serie di concerti in giro per l’Italia, a partire da dicembre. Le prime due date a teatro sono previste il 6 dicembre a Formigine, in provincia di Modena, e il 15 gennaio a Collegno, in provincia di Torino.

L’incidente in bici in cui è morto Alessandro Magnani

Paolo Belli aveva scelto di sospendere ogni impegno professionale, dai concerti alla tv, dopo il grave incidente in bicicletta in cui era rimasto coinvolto, costato la vita a un uomo di 41 anni.

Il dramma risale allo scorso 13 luglio, quando a Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia, aveva investito con la bici un pedone, Alessandro Magnani, poi morto in ospedale per le gravi ferite riportate.

Dopo la morte dell’uomo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto dovuto per consentire di svolgere tutti gli accertamenti del caso necessari a valutare le eventuali responsabilità.