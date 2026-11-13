Paolo Belli torna a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci pronta ad accoglierlo 131 giorni dopo l'incidente

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paolo Belli tornerà a ballare nello show Ballando con le stelle. Sarà ballerino per una notte, un ritorno atteso per l’ottava puntata che andrà in onda sabato 21 novembre su Rai Uno. Si tratta della prima apparizione dopo i fatti dello scorso luglio, che lo avevano costretto a ritirarsi dopo l’incidente avuto in bicicletta a Cognento, nella Bassa Reggiana. L’uomo si è scontrato con Alessandro Magnani, 41 anni, che è deceduto in ospedale.

Paolo Belli torna a Ballando con le stelle

Per una notte, sabato 21 novembre, Paolo Belli torna sulla pista di Ballando con le stelle. Il cantante sarà il ballerino per una notte dell’ottava puntata. A dare la notizia è Fanpage.it, che ha anticipato il ritorno dopo i fatti dello scorso luglio che lo hanno visto coinvolto.

Secondo quanto apprende Fanpage.it, non ci sono ancora dettagli sull’esibizione, che sarebbe in fase di definizione, ma l’impostazione è già chiara. Non sarà un’ospitata come le altre, ma l’idea è di accoglierlo con un numero che coinvolga tutti i maestri del programma.

In pratica dovrebbe essere costruito come un “rientro in famiglia più che come una semplice esibizione in gara”. La motivazione sarebbe il legame tra Belli e lo show di Milly Carlucci, visto che per vent’anni è stato la colonna sonora del sabato sera di Rai Uno alla guida dell’orchestra e nella Sala delle Stelle.

Cosa è accaduto a luglio?

Belli non ha partecipato regolarmente al programma perché lo scorso 13 luglio è stato coinvolto in un incidente. Si trovava in sella alla bicicletta quando si è scontrato con Alessandro Magnani, un uomo di 41 anni che è deceduto il giorno successivo in ospedale.

Belli è stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio stradale, atto dovuto per consentire alla Procura di svolgere gli accertamenti sulla dinamica.

Belli ha sospeso concerti e impegni televisivi, compreso Ballando con le stelle. A settembre infatti è arrivata la nota condivisa con la Rai dove veniva chiarito che Paolo Belli non sarebbe stato nell’edizione 2026 del programma, ma avrebbe continuato a collaborare soltanto dietro le quinte.

L’annuncio sui social

Sono passati diversi mesi dalla morte dell’uomo che è rimasto coinvolto nell’incidente insieme a Paolo Belli. A inizio novembre Belli ha deciso di tornare al lavoro e all’attività artistica dopo lo stop che si era imposto.

Lo ha annunciato con un video su Instagram nel quale ha spiegato come subito dopo quello che era accaduto ha scelto di rimanere in silenzio per rispetto della famiglia e quindi ha deciso di sospendere tutte le attività artistiche e professionali. “Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare al mio lavoro”, ha spiegato.

Ha ringraziato tutte le persone che lo seguono per l’affetto che gli hanno dimostrato in questi mesi difficili e per aver preso la decisione proprio per chi lo segue e per chi lavora con lui. “Sicuramente lo farò con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare nulla”.