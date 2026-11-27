Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A quattro mesi dall’incidente in bici del 13 luglio 2026 costato la morte al quarantunenne Alessandro Magnani, Paolo Belli torna a parlare pubblicamente del dolore vissuto e annuncia la sua ripartenza artistica. Dopo mesi trascorsi chiuso in casa, il cantante emiliano presenta il nuovo singolo “Come se non ci fosse un domani” e si prepara a tornare in teatro e in concerto.

Il racconto di Paolo Belli dopo l’incidente in bici e la morte di Alessandro

A quattro mesi dal tragico incidente stradale avvenuto il 13 luglio 2026 a Cognento di Campagnola, nel Reggiano, in cui ha perso la vita il quarantunenne Alessandro Magnani, Paolo Belli rompe il silenzio in sala prove raccontando il difficile percorso vissuto dopo la tragedia.

Iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo, il cantante emiliano non nasconde il peso morale di questi mesi, durante i quali aveva sospeso gli impegni estivi e lasciato la conduzione musicale in diretta di Ballando con le stelle: “Per vari mesi mi sono chiuso in casa, non me la sentivo di uscire. Poi, o smetti completamente di vivere o riprendi a fare ciò che sognavi da bambino”.

Belli ribadisce che nulla potrà cancellare quanto accaduto: “Non dimenticherò mai più niente”, rivolgendo ancora un pensiero alla madre della vittima: “Dal primo momento avrei voluto abbracciare la signora Lina, però mi hanno detto che ci sarà il momento“.

Il ritorno sul palco di Ballando con le stelle

A convincere l’artista a rimettersi in cammino è stato il sostegno della band e soprattutto l’intervento deciso della moglie, al suo fianco da quarantasei anni, che lo ha spronato a risalire in sella per un giro in montagna con un amico: “Mi ha detto: ‘O esci, o ci separiamo e fai ciò che vuoi, perché è la tua vita’. È una donna, e ci va giù dritta. Quella frase non me la dimenticherò mai”.

Il primo passo pubblico è arrivato sabato 21 novembre con l’ospitata su Rai 1 a Ballando con le stelle accanto a Milly Carlucci, esperienza che Belli descrive come un rientro in famiglia pur senza sbilanciarsi ancora sulla prossima edizione televisiva, prima di tornare in trasmissione il 12 dicembre per l’apertura del numeratore di Telethon.

Il nuovo singolo e le date dello spettacolo teatrale

La ripartenza musicale passa attraverso il singolo “Come se non ci fosse un domani”, una ballata intimista scritta dal cantautore siciliano Mario Incudine dopo una lunga conversazione sulla vita dell’artista.

Il brano dà anche il titolo al nuovo spettacolo teatrale che debutterà il 6 dicembre all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, sua città natale, per poi proseguire il 15 gennaio 2027 a Collegno e il 22 e 23 gennaio al Blue Note di Milano, affiancato dai concerti con la Big Band previsti il 30 dicembre a Sorrento e il primo gennaio a Gatteo.