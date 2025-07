Paolo Bellini condannato per la strage di Bologna ferito in carcere, denuncia dell'avvocato sullo spazzolino

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Paolo Bellini, ex Avanguardia Nazionale e condannato per la strage di Bologna del 1980, è stato aggredito nel carcere di Cagliari da un altro detenuto, armato con uno spazzolino modificato. L’attacco, diretto al volto, ha colpito invece il braccio, con la ferita che è stata curata in infermeria. L’episodio è stato denunciato dal suo legale.

Paolo Bellini ferito in carcere

L’aggressione è avvenuta all’interno dell’istituto penitenziario di Cagliari, dove Paolo Bellini si trova recluso dopo la condanna in via definitiva per aver preso parte alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

L’ex militante dell’organizzazione neofascista Avanguardia Nazionale, secondo quanto riferito dal suo legale, l’avvocato Antonio Capitella, è stato ferito da un altro detenuto di origine marocchina.

L’uomo avrebbe tentato di colpirlo al volto con un oggetto appuntito ricavato da uno spazzolino. Il colpo, tuttavia, ha centrato Bellini solo al braccio, procurandogli una lesione non grave che è stata trattata nel reparto sanitario del carcere.

L’arresto e la condanna di Paolo Bellini

L’ex militante di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini era finito sotto indagine nel 2020. La svolta era arrivata dopo la visione di un filmato amatoriale del turista Harald Polzer, con la moglie che lo aveva riconosciuto in stazione pochi minuti prima dell’esplosione, invalidando il suo falso alibi fornito nel 1992.

Il Gip aveva disposto il rinvio a giudizio nel febbraio 2021 per concorso in strage. Nel processo di primo grado Bellini era stato condannato all’ergastolo insieme a Piergiorgio Segatel (sei anni per depistaggio) e Domenico Catracchia (quattro anni per false dichiarazioni al PM).

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna aveva confermato poi la pena nel luglio 2024, ribadendo il ruolo di Bellini nell’azione terroristica. Infine, il 1 luglio 2025, la Cassazione ha respinto il ricorso difensivo e reso quindi definitiva la condanna all’ergastolo per Bellini, sancendo il ruolo di esecutore materiale del massacro.

La strage di Bologna

Il 2 agosto 1980, alle ore 10:25, una bomba esplose nella sala d’aspetto di seconda classe della stazione centrale di Bologna.

L’ordigno, nascosto in una valigia abbandonata, provocò il crollo del tetto e devastazioni nell’edificio, causando 85 morti e oltre 200 feriti.

La pista individuata dagli inquirenti portò ai Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), gruppo terrorista neofascista responsabile della strage. Tra i condannati Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini.

L’episodio, il più grave attentato terroristico nella storia repubblicana italiana, segna una ferita profonda nella memoria civile.