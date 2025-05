Paolo Berlusconi mette in vendita il Monza dopo la retrocessione, "la famiglia ha speso veramente tanti soldi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paolo Berlusconi ha annunciato di voler vendere il Monza. “È il momento di cedere la società”, dice il fratello dell’ex presidente del Consiglio. La decisione arriva dopo la retrocessione in Serie B: è la fine di un’epoca.

La decisione di Berlusconi

Il club brianzolo è in vendita. La retrocessione in Serie B, dopo tre anni in Serie A, ha spinto Paolo Berlusconi a prendere la decisione. Il Monza è così in vendita e dovrebbe ripartire con un nuovo allenatore e una nuova proprietà.

Sarebbero due i principali motivi, secondo il fratello dell’ex presidente del Consiglio. Uno è l’assenza di Silvio Berlusconi: “Era il vero centro di questo progetto”, dice.

Oggi la famiglia cerca un nuovo proprietario a cui passare il club. Resta da capire chi si farà avanti per l’acquisto.

Le ragioni economiche

La seconda ragione è invece quella economica. Tanti gli investimenti nel Monza. Il fatturato dell’azienda è stato pari a 68,3 milioni di euro, mentre i costi si aggirano intorno ai 134,3 milioni. Nell’era Berlusconi il Monza ha chiuso il bilancio sempre in rosso, con una perdita complessiva pari a circa 193 milioni di euro.

Nel corso del 2023 sono arrivati 62 milioni di euro come versamenti in conto capitale da parte della holding della famiglia Berlusconi, e poi ulteriori milioni per un totale di 89 milioni di euro.

La spesa di Silvio Berlusconi per il Monza ha superato i 267 milioni di euro. Tra i 2,9 milioni per l’acquisto delle quote, gli investimenti a livello finanziario e il conto economico dato dai ricavi di Digitalia, la cifra totale è di 267,5 milioni di euro.

La retrocessione in Serie B

Cosa succede a una società che retrocede? A queste vengono destinati dei fondi per attutire la retrocessione, nel caso in cui avvenga dalla Serie A.

Il contributo economico dipende dalla fascia di appartenenza. Esistono tre fasce (A, B e C), che dipendono dalle stagioni sportive giocate in Serie A.

Il Monza retrocederà in Serie B e spetterà al club calcistico un contributo economico di 25 milioni di euro, poiché appartenente alla fascia C, ovvero quella che permette l’accesso al “paracadute di retrocessione” più alto.