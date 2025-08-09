Paolo Bonolis parla dell'ingresso in politica di Pier Silvio Berlusconi, il discorso sulle "peculiarità"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Paolo Bonolis a ruota libera. Il conduttore romano ha parlato di svariati temi, commentando anche l’eventuale ingresso in politica di Pier Silvio Berlusconi. Secondo Bonolis, l’amministratore delegato Mediaset avrebbe le carte in regola per fare bene. Ha inoltre dichiarato che, laddove l’imprenditore tentasse di intraprendere la strada già battuta dal padre, lo dovrebbe fare “camminando serenamente”, avendo delle doti peculiari.

Pier Silvio Berlusconi in politica? Il commento di Paolo Bonolis

“Sono convinto che se è nella sua testa di poterlo fare è giusto che ci provi. Anche considerando che tra chi fa politica ci sono molti che non hanno le peculiarità di Pier Silvio e quindi può camminare serenamente portando la sua volontà di intrapresa nel mondo della politica”. Così Bonolis, intervistato dal Corriere della Sera, a proposito di un possibile ingresso di Pier Silvio Berlusconi in politica.

“Parlo da uno che la politica non la segue perché è la politica che ci insegue. Sono più un fuggiasco che un inseguitore”, ha aggiunto il conduttore.

ANSA Paolo Bonolis

Il ruolo ne I Cesaroni e lo sbarco nella giuria di Tu sì que vales

Per quel che riguarda la tv, ha raccontato che lo si vedrà nella nuova stagione de I Cesaroni. Interpreterà se stesso: “Passo in bottiglieria alla Garbatella e c’è una piccolissima trama. Mi ha fatto piacere perché sono amico di Amendola. Sul set è venuta mia figlia Silvia, da sempre grande appassionata della serie e c’è stata l’occasione anche di coinvolgere Adele, che studia per diventare attrice, in una piccola parte”.

Altra novità sul fronte professionale, riguarda il suo ingresso nella giuria di Tu sí que vales, popolare talent show di Canale 5 in onda il sabato sera, durante il periodo autunnale. “Maria De Filippi me l’ha chiesto con molto fervore e io mi sto trovando molto bene”, ha sottolineato Bonolis.

La risposta al gossip e alla possibilità di tornare a condurre Sanremo

Spazio poi a un commento sul gossip. Più volte è finito al centro della cronaca rosa negli ultimi mesi. In particolare, è stato chiacchierato di ‘riflesso’ dopo che la sua ex moglie Sonia Bruganelli ha intrapreso una relazione con il danzatore Angelo Madonia. “Un certo pubblico – ha riflettuto – è morboso. La mia risposta è l’indifferenza. Chi si nutre di vite altrui evidentemente ha degli irrisolti. Dispiace per loro”.

Infine il commento sull’eventualità di tornare a condurre il Festival di Sanremo: “Dipende dalle circostanze. Lo feci nel 2005 e nel 2009 quando c’erano le opportunità di costruire una direzione artistica di quello che presumo debba essere un evento televisivo”. “Oggi, secondo me, non c’è questa possibilità e lascio che venga fatto bene da quelli che lo stanno facendo ma non è come lo farei io”, ha concluso Bonolis.