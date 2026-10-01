Paolo Bonolis "ridimensiona" il potere di Meloni in Italia rispetto a Vaticano e Trump, "terza in classifica"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più popolari delle televisione italiana. Storicamente alla guida di trasmissioni leggere e scanzonate non manca, quando possibile, di trattare anche di argomenti più impegnati. Recentemente si è occupato di politica, commentando l’operato di Giorgia Meloni che, a suo dire, è meno potente in Italia di quello di Donald Trump e del Vaticano.

Prima di Meloni ci sono Trump e il Vaticano

A Paolo Bonolis la politica non piace, lo ha ribadito lui stesso intervistato su U di Repubblica: “La politica non riesco a seguirla. Mi irrita. È dappertutto. È fatta di centomila beghe. E nel corso degli anni la situazione è sempre la stessa”.

Quando gli si chiede per chi vota, lui svincola. Una volta risponde destra, l’altra sinistra, “facciamo contenti tutti. C’è una generosità elettorale impressionante da parte mia”.

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La politica non gli piace, ma un’idea a riguardo ce l’ha. A Vannacci preferisce Meloni, che è “la mia presidente del Consiglio”.

Tuttavia, non crede che la premier sia colei che ha il maggiore potere in Italia. Prima ci sono Trump e il Vaticano: “Se proprio devo fare la classifica, Giorgia Meloni arriva terza”.

Paolo Bonolis, il parere su Vannacci e Ranucci

Restando in tema di politica, Bonolis ammette di star seguendo il generale Roberto Vannacci: “Quello che dice è singolare. Ha aperto la sua bottega. Ogni politico ha la sua bottega e vende qualcosa”.

E allargando in seguito il discorso all’attualità, non si può non parlare di Report, da tempo al centro della scena dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci.

Di Milena Gabanelli, la precedente conduttrice, afferma: “Mi piace da pazzi. È una donna tremendamente affascinante”.

Più pacato il parere su Ranucci che, assieme a Lavitola, “è l’intreccio di un mondo che cerca disperatamente di scoprire qualcosa a patto di non essere scoperto a sua volta”.

La battuta sui Berlusconi

Infine, nel corso della spiritosa intervista, a Paolo Bonolis è chiesto di scegliere tra Pier Silvio e Marina Berlusconi.

Nel gioco della torre, il conduttore afferma di essere pronto a buttare Marina, “perché Pier Silvio mi fa lavorare”. Ma se la figlia del Cavaliere dovesse diventare Primo Ministro, ironizza il presentatore, “allora butto Pier Silvio”.