Paolo Calabresi, dal Biascica di Boris ai travestimenti di Cage e Turturro: “Ho rubato identità per salvarmi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che interpretano personaggi. E poi ci sono attori che, a un certo punto della loro vita, si accorgono di essere diventati essi stessi una domanda. Paolo Calabresi appartiene a questa seconda categoria. Per anni il pubblico lo ha riconosciuto attraverso maschere memorabili: il Biascica di Boris, l’archeologo di Smetto quando voglio, una lunga teoria di figure comiche che sembravano nascere da un talento naturale per il grottesco e la caricatura. Ma, dietro quelle maschere, spesso, si muoveva qualcosa di più complesso: una forma di malinconia, una fragilità quasi infantile, una tenerezza inattesa che trasformava la caricatura in umanità. Poi, molto prima che questa storia diventasse uno spettacolo teatrale, è successo qualcosa che ha cambiato tutto. In un momento di dolore profondissimo, la perdita ravvicinata dei genitori e del suo maestro Giorgio Strehler, Paolo Calabresi ha iniziato a fare una cosa che nessun attore aveva mai fatto davvero: portare il mestiere fuori dal teatro, dentro la vita reale. Fingendosi Nicolas Cage per entrare a San Siro. Presentandosi come John Turturro ai David di Donatello. Travestendosi. Non per uno scherzo, non per una provocazione, ma per capire fino a dove potesse arrivare il gesto più antico dell’attore: essere qualcun altro. Per anni molti di quei filmati sono rimasti chiusi in un cassetto. Troppo personali. Troppo pericolosi. Troppo veri. Oggi diventano il cuore di Tutti gli uomini che non sono, lo spettacolo che Paolo Calabresi porta in scena e che è molto più di un racconto di trasformismi. È una confessione artistica, ma anche una riflessione sull’identità, sulla menzogna e sulla verità. Perché l’attore, dice Paolo Calabresi, è un bugiardo con una missione: mentire così bene da farci credere alla verità. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, ironica e sorprendentemente intima, Paolo Calabresi attraversa ogni fase della sua vita: il dolore che lo ha spinto a rischiare tutto, il rapporto conflittuale con il successo, la lezione di Strehler, la solitudine dell’attore, il cinema che oggi fatica a distinguere il vero dal falso. E soprattutto una domanda che attraversa tutta la sua storia: che cosa resta di noi quando smettiamo di essere tutti gli altri?

A CineSorriso verrà premiato come miglior attore. Spesso i premi rappresentano un riconoscimento del lavoro svolto fino a quel momento, ma comportano anche una certa responsabilità. Che rapporto ha con i premi?

“Partiamo dal presupposto che in Italia i premi sono moltissimi e, in diversi casi, si tratta semplicemente di operazioni di facciata. Nella mia carriera ne ho ricevuti pochi: uno dei grandi scandali della storia italiana… naturalmente scherzo. Alcuni riconoscimenti non li ho ricevuti perché ho scelto di non accettarli. Quando mi rendevo conto che il premio serviva soprattutto a giustificare i finanziamenti che istituzioni, regioni o province destinano all’organizzazione di festival spesso inutili, eventi che finiscono per servire soltanto a raccogliere qualche contributo e a promuovere il territorio, preferivo non partecipare. Quando invece un premio viene assegnato perché chi lo conferisce crede davvero nel tuo lavoro e ritiene che tu lo meriti, lo accetto volentieri. Nel caso di CineSorriso mi è sembrato così. Posso anche sbagliarmi, ma ho avuto l’impressione che fosse organizzato da persone serie e competenti. Per questo lo accetto con piacere e sono disposto anche a fare qualche ora di macchina per ritirarlo: Imperia, in fondo, è sempre in Italia (ride, ndr)”.

Guardandosi oggi, in questo momento della sua vita professionale, in quale fase si trova Paolo Calabresi?

“Mi trovo in una fase in cui vorrei cambiare alcuni aspetti del mio percorso e, in parte, ci sto riuscendo. Ho sempre sofferto una certa etichetta che viene attribuita agli attori. Non riguarda solo me: succede a molti. Realizzi un film divertente, interpreti un personaggio forte e memorabile, come Biascica o l’archeologo di Smetto quando voglio, e da quel momento vieni automaticamente considerato un attore da commedia. È un limite del nostro sistema e lo trovo molto pericoloso, sia per chi lo subisce sia per il sistema stesso, perché rinuncia a potenzialità enormi. Un attore abituato alla comicità, magari perché riceve spesso proposte di quel tipo, può avere invece corde completamente diverse. Quando qualcuno dice che questo è per me un periodo fortunato, non penso tanto al successo di alcuni film recenti. Penso piuttosto al fatto che negli ultimi anni ho avuto la possibilità di alternare lavori molto diversi tra loro. Per esempio, film più leggeri e altri completamente differenti, come Rapito di Bellocchio oppure Berlinguer – La grande ambizione. Questo, per me, rappresenta la completezza di un percorso. Spesso la responsabilità è anche nostra, degli attori, perché non abbiamo il coraggio di accettare proposte che sembrano più lontane da noi o di rifiutare quelle apparentemente più sicure. Tendendo ad annoiarmi facilmente, ho sempre cercato di interpretare ruoli molto diversi tra loro. A volte ci sono riuscito, altre volte ho dovuto rinunciare a qualcosa. Perché quando si interpreta bene un ruolo (il commissario, il sacerdote, il prete) si rischia di continuare a farlo per tutta la vita. E ci si adagia: si lavora, si è soddisfatti, si paga il mutuo. Ma questo mestiere è un’altra cosa. È un mestiere che comporta anche sofferenza. Se non si prova quella tensione, a mio avviso c’è qualcosa che non funziona”.

Torniamo allora indietro nel tempo. Quando è arrivato il momento non in cui ha scoperto la recitazione, ma quello in cui si è convinto davvero di poter intraprendere questo mestiere?

“Quando ho avuto la fortuna di incontrare un genio della regia teatrale, l’unico vero Mozart che abbiamo avuto in Italia: Giorgio Strehler. Nel 1987 mi ha selezionato per la sua scuola. Lì mi sono innamorato completamente di questo mondo e della possibilità di indirizzare la mia vita in quella direzione. È stato in quel contesto che ho capito di poterlo fare. Non possedevo ancora tutto ciò che era necessario, ma avevo compreso quali fossero gli elementi indispensabili. Da quel momento ho iniziato a cercarli uno per uno. Il momento in cui ho avuto la sensazione di esserci davvero riuscito è arrivato quando sono riuscito a conciliare il mondo in cui avevo imparato questo mestiere, il teatro, con il cinema e con la macchina da presa. Credo che sia lì che un attore possa definirsi davvero tale. È ciò che accade naturalmente in Inghilterra o nei paesi anglosassoni, dove questa osmosi tra teatro e cinema è del tutto normale”.

In Italia invece è sempre esistito un certo pregiudizio nei confronti di chi dal teatro cerca di arrivare al cinema.

“Sì, ma esiste anche uno snobismo di segno opposto. Da noi spesso si pensa che chi fa teatro non sia adatto al cinema perché troppo teatrale. A volte questo giudizio è anche fondato, perché i due ambiti sono stati separati per troppo tempo”.

Ph: Valeria Gifuni Ufficio stampa: CZ 24 Comunicazione

Prima parlava degli ingredienti necessari per svolgere questo mestiere. Quali sono secondo lei?

“Il primo elemento è non rinunciare alla propria formazione. Deve essere una formazione classica, uso questo termine in senso molto ampio, unita però a una ricerca costante della verosimiglianza. Nel mio caso c’è stata anche una fase di passaggio molto importante: quella dei trasformismi. Molti li hanno interpretati come semplici scherzi. Forse in parte lo erano, ma per me rappresentavano soprattutto un’appendice. Ciò che mi interessava davvero era prendere il mio mestiere, che consiste nel fingere di essere qualcun altro, e spostarlo dai contesti abituali, cioè dal teatro o dal cinema, alla vita reale: portarlo nel mondo. È stata un’operazione che posso dire con orgoglio che nessuno aveva fatto prima. Richiedeva un’abnegazione e un coraggio enormi. E poteva farla soltanto qualcuno che non aveva nulla da perdere. In quel periodo mi trovavo proprio in quella condizione. È stato il momento in cui ho capito che si può tentare qualsiasi strada. Se devo riassumere la risposta in una sola parola, l’ingrediente fondamentale è il coraggio. Se un attore non ha coraggio e si affida alle soluzioni più facili o a ciò che ritiene venga richiesto non diventerà mai davvero un attore. Bisogna avere il coraggio di deviare”.

C’è però un aspetto che colpisce. Da quando ha iniziato a interpretare quei personaggi fino a oggi è cambiato anche il suo sguardo su quel lavoro. All’epoca diceva di non avere nulla da perdere, mentre oggi sembra che quelle figure non siano più soltanto travestimenti, ma anche un modo per esprimere un pensiero.

“Sì, perché con il tempo cambia il modo in cui si guardano le esperienze passate. All’epoca quei trasformismi nascevano in una fase molto particolare della mia vita. Venivo da un periodo molto difficile: avevo subito lutti ravvicinati e mi trovavo in una condizione psicologica in cui avevo davvero la sensazione di non avere più nulla da perdere. Quando ci si trova in quello stato accade qualcosa di molto particolare: si diventa molto più liberi. Quella libertà mi ha portato a fare scelte che forse, in un’altra fase della vita, non avrei avuto il coraggio di compiere. Ho iniziato a impersonare persone realmente esistenti, in situazioni reali, senza che nessuno sapesse che si trattava di una finzione. Ciò che all’inizio poteva sembrare uno scherzo o una provocazione, per me rappresentava invece una ricerca molto seria sul mio mestiere. Mi interessava capire fino a che punto il lavoro dell’attore potesse uscire dal teatro o dal cinema e trasformarsi in qualcosa che accade nella vita reale. È stato una sorta di esperimento. Quello che ho scoperto è che la realtà è molto più disponibile a credere a ciò che vede di quanto siamo portati a pensare”.

Quindi, in qualche modo, stava facendo teatro nella vita?

“Esattamente. Il mestiere dell’attore consiste nel convincere gli altri di essere qualcun altro. Sul palco o davanti a una macchina da presa tutti sanno che si tratta di una finzione. Ho provato a eliminare quel patto iniziale. Ho trasferito la stessa operazione nella vita reale, dove invece nessuno sa che stai recitando. Ed è lì che accade qualcosa di molto interessante, perché il confine tra vero e falso diventa sottilissimo. Le persone tendono a vedere ciò che si aspettano di vedere. Se dici di essere Nicolas Cage e ti presenti con un certo atteggiamento, con sicurezza e credibilità, spesso non mettono nemmeno in dubbio che sia vero. Per me è stata un’esperienza molto istruttiva anche dal punto di vista artistico”.

Ma ciò comporta anche una riflessione molto forte sull’identità.

“Sì, perché a un certo punto ci si accorge che l’identità è molto più fragile di quanto immaginiamo. Si tende a pensare che una persona sia qualcosa di definito, riconoscibile e stabile. In realtà basta pochissimo per modificare la percezione che gli altri hanno di te. Un accento, un abito, un atteggiamento. E improvvisamente diventi qualcun altro agli occhi degli altri. Questa esperienza mi ha fatto riflettere molto anche sul lavoro dell’attore e su quanto sia sottile il confine tra interpretazione e realtà”.

Quando realizzava le sue operazioni di trasformismo provava più divertimento o più tensione?

“Entrambe le sensazioni. Da una parte c’era un grande divertimento, perché si trattava di situazioni completamente imprevedibili. Non sapevo mai come sarebbero andate a finire. Dall’altra c’era anche una tensione molto forte, perché esisteva sempre il rischio di essere scoperti. Ma quella tensione faceva parte del gioco. Era un po’ come lavorare senza rete. Ed è proprio in quel momento che ho capito una cosa: il mestiere dell’attore, quando viene portato alle sue estreme conseguenze, è una forma di esposizione totale. Ci si mette completamente in gioco”.

In quel periodo aveva contezza di star facendo qualcosa di unico?

“No, per niente. All’epoca lo vivevo come qualcosa di molto personale. Era un modo per reagire a ciò che stavo attraversando. Solo più tardi, riguardando i materiali e ripensando a quelle esperienze, ho capito che forse lì dentro c’era qualcosa di più ampio. Per questo, a un certo punto, ho deciso di raccontarlo. Non tanto per narrare le imprese in sé quanto per spiegare ciò che c’era dietro. Dietro c’erano il dolore, la perdita, ma anche la scoperta di capacità che non immaginavo di possedere”.

Ed è questo che oggi diventa lo spettacolo Tutti gli uomini che non sono?

“Sì. A un certo punto mi sono ritrovato con una grande quantità di materiale video girato in quegli anni. Per molto tempo non sapevo come utilizzarlo. Poi ho capito che non volevo limitarmi a mostrare quelle operazioni di trasformismo, ma raccontare l’intero percorso che le aveva generate. Come erano nate, perché le avevo fatte e soprattutto quali conseguenze avevano avuto sulla mia vita. Quando si intraprende un’esperienza del genere non rimane confinata al gioco artistico: entra nella vita privata, nelle relazioni, nella famiglia. Così lo spettacolo è diventato anche un racconto molto personale”.

Quei personaggi, come lei stesso racconta, nascono da un dolore molto profondo, legato alla perdita di entrambi i suoi genitori a distanza di pochissimi giorni. Quella ferita si è rimarginata?

“Quella ferita ormai si è rimarginata, ma si è trasformata in un grande senso di commozione. Non la definirei indolore. Piuttosto una commozione profonda. Guardare indietro e ripensare a tutto ciò che è accaduto dopo la morte dei miei genitori, in modo così improvviso e così assurdo, e subito dopo alla morte di Strehler… rivedere tutte le esperienze che ho vissuto insieme a Fiamma Consorti, che mi è sempre stata accanto, mi emoziona molto. Nonostante molti amici dicessero: ‘Ma Paolo che sta facendo? Ma siete impazziti? Avete quattro figli, è pericoloso, rischiate anche delle denunce…’. In effetti qualche denuncia è arrivata. Ma lei rispondeva sempre: ‘Se sente che deve fare questa esperienza, bisogna lasciargliela fare’. Ripensare oggi a quel percorso mi commuove. Anche realizzare questo spettacolo è stato importante proprio per questo motivo. Sono riuscito a farlo superando un forte pudore. Per tanto tempo, l’idea di raccontare le mie imprese, le meravigliose imprese del cavalier Calabresi, mi ripugnava. Ho opposto una resistenza enorme. Ho fatto veri e propri capricci pur di non realizzare questo spettacolo. Eppure, mi è stato chiesto, anzi quasi imposto. Prima di tutto da Fiamma. Poi ho capito che aveva ragione. Perché dentro lo spettacolo sono riuscito a inserire qualcosa di diverso. Credo di aver superato quel pudore evitando l’autocompiacimento del tipo: ‘Guardate che impresa ho compiuto entrando a San Siro fingendomi Nicolas Cage’. La chiave era raccontare che cosa provavo mentre compivo quelle azioni. Lo spettacolo racconta proprio questo: ciò che avevo dentro. Era qualcosa che apparteneva comunque al mio mestiere. In quello stato, che si può chiamare depressione, disperazione, non saprei nemmeno definirlo con precisione, l’unico strumento che avevo era ciò che sapevo fare: il mio lavoro. Ed è questo che trovo commovente: il fatto che l’arte, l’atto creativo, possa curare un dolore che sembra infinito. Un po’ come in Hamlet, il film di Chloé Zhao: è esattamente questo. Naturalmente esistono dolori ancora più grandi. Per esempio, tanto per non allontanarci dal film, la perdita di un figlio. Non ho vissuto un’esperienza simile, per fortuna. Ma quando arriva il dolore non esistono sofferenze di serie A o di serie B. Il dolore è dolore. Si può soffrire anche per la perdita di un animale. È successo a Frassica: l’ho visto disperato quando ha perso il suo gatto. E soffriva davvero. Questo, in fondo, è stato il percorso. E ne sono molto orgoglioso. Non tanto per il successo dello spettacolo quanto perché sono riuscito a superare quella resistenza. Per quasi vent’anni molti dei filmati che mostro nello spettacolo e che nessuno aveva mai visto sono rimasti chiusi in un cassetto. Alcuni episodi erano noti perché erano comparsi sui giornali o in televisione. Molti mi chiedevano spesso di raccontare la storia di quando entrai allo stadio fingendomi Nicolas Cage. Ma non avevo mai raccontato davvero ciò che c’era dietro. Era necessario farlo, altrimenti sarebbe rimasto un racconto incompleto a cui mancava una parte fondamentale”.

Nel raccontare tutto questo emerge anche un rapporto molto particolare con il mondo dello spettacolo.

“Ho sempre vissuto questo mestiere in modo piuttosto contraddittorio. È un ambiente che amo profondamente e di cui faccio parte, ma allo stesso tempo è un ambiente che spesso mi irrita. Quando mi è stato proposto di trasformare quelle esperienze in uno spettacolo avevo l’impressione che potesse diventare una forma di autopromozione. E questo mi infastidiva. In realtà quelle operazioni le avevo compiute proprio andando contro quel sistema. Per esempio, quando mi finsi John Turturro per entrare ai David di Donatello. In quell’occasione mi scoprì Scorsese e l’idea era di portare sul palco dei David il finto Turturro per fargli presentare il suo primo film da regista, che si sarebbe intitolato Open Your Eyes, la storia di un attore sconosciuto che ruba l’identità a uno molto più famoso. In fondo era quasi il mio testamento artistico, quello che stavo facendo io in quel momento. Sotto c’era anche una forma di rivalsa verso un ambiente che, in qualche modo, non riconosceva pienamente le mie qualità. Per questo il mio rapporto con quel mondo è sempre stato conflittuale. La mia resistenza nasceva anche da qui: dal timore di passare da scheggia impazzita del sistema a qualcuno perfettamente integrato nel sistema stesso. Ero molto orgoglioso di essere una specie di Robin Hood che rubava l’identità ai personaggi famosi per restituirla a tutti. Regalare Nicolas Cage a Galliani per me è stato straordinario. Ne ero fierissimo. E lo ero anche quando fallivo. Come nel caso di Turturro. Ma non importa: se non si fallisce, non ha più senso. Ero talmente geloso di quelle esperienze che l’idea di racchiuderle in una forma definita, in una struttura da offrire al pubblico, mi sembrava quasi un tradimento. Alla fine, ho capito che forse si trattava soltanto di paura”.

Che cosa pensa le abbiano trasmesso i suoi genitori? In che cosa oggi si riconosce di loro?

“Sono il quarto di cinque figli. Tutti noi abbiamo molti figli. Non siamo neocatecumenali: è stato semplicemente così. Forse per caso, forse no, ma non per una scelta ideologica. Sicuramente da loro ho ereditato il senso della famiglia, nel significato più profondo del termine. I miei erano una coppia molto semplice, ma anche molto aperta. Ricordo gli anni Settanta e Ottanta. Ero ancora piccolo, ma avevo due sorelle maggiori e un fratello più grande. Le due sorelle, le primogenite, avevano idee politiche opposte: una più vicina alla sinistra, l’altra alla destra. A casa nostra arrivavano amici appartenenti a entrambi i mondi. Ricordo molto bene mio padre. Era un uomo silenzioso, pacato, estremamente accogliente. Era felice di quel contrasto, di quella convivenza. Gli piaceva che nella nostra casa ci fosse quella varietà. Credo di aver ereditato proprio da loro questo senso di apertura verso gli altri”.

E invece Giorgio Strehler?

“Strehler era un animale teatrale straordinario. Aveva una sensibilità alla luce assolutamente particolare. In teatro viveva letteralmente di luce. Era capace di percepire le minime variazioni di colore o di luminosità all’interno di una scena. Penso, per esempio, al sole della Tempesta di Shakespeare: voleva che fosse esattamente il sole dell’aurora. E i tecnici lo seguivano con una precisione incredibile. Il regista è sempre, in qualche misura, un tiranno. Ma lui era amato perché riusciva a coinvolgere tutti. Ripartiva sempre da zero. Ogni volta faceva tabula rasa. A volte prendeva decisioni che potevano sembrare ingenue, quasi delle sciocchezze. E si poteva pensare: ‘Com’è possibile che un artista con la tua esperienza scelga una strada simile?’. In realtà quella era la sua forza. Si metteva completamente a disposizione degli attori. Non ho mai fatto una prova generale con lui. Perché ogni volta saliva sul palco e recitava insieme a te. Le prime dei suoi spettacoli spesso andavano malissimo. Per mesi avevi lavorato accanto a questo talento straordinario che ti mostrava il personaggio senza spiegartelo, ma interpretandolo con te. Quando lui non c’era più, ti sembrava di essere smarrito. Poi, replica dopo replica, lo ritrovavi. E forse era meglio che non venisse quasi mai a vedere gli spettacoli dopo la prima. Perché quando arrivava lo si sentiva protestare dietro le quinte: nulla gli sembrava più esattamente come lo aveva immaginato”.

Dopo Strehler nella sua vita è arrivato anche Luca Ronconi come maestro…

“E per me è stato traumatico. Non perché Ronconi non fosse un grande regista, tutt’altro. Ma il suo modo di lavorare era completamente diverso. Strehler lavorava d’istinto, di pancia. Ronconi invece lavorava soprattutto di testa. Per me fu uno shock. Non a caso il primo Nicolas Cage nacque proprio in quel periodo, quando iniziai a lavorare con Ronconi, che aveva sostituito Strehler alla direzione del Piccolo Teatro di Milano”.

Ed è lì che nasce il famoso episodio di Nicolas Cage.

“Mi sono finto Nicolas Cage e ho incontrato Galliani a San Siro, con il telecronista di Sky che annunciava l’arrivo della star allo stadio…Galliani era perfetto, perché era semplicemente se stesso. Non doveva recitare. Io invece sapevo perfettamente di non essere Nicolas Cage. Dovevo quindi mantenere lo stesso livello di credibilità. Questa situazione mi costringeva a una specie di doping. Mi obbligava a una prestazione quasi estrema, senza possibilità di errore. Avevo addosso un’adrenalina e una paura incredibili. Quando siamo entrati allo stadio, insieme ai miei amici, avevo la sensazione di avere a disposizione un solo ciak. Un minimo errore e tutto sarebbe crollato. E infatti a volte è successo. In totale ho realizzato una ventina di operazioni di questo tipo. A un certo punto ho dovuto liberarmi anche da quella dipendenza. Perché quell’esperienza era stata la cura della mia ferita. Ma, come tutte le medicine, rischiava di trasformarsi in una dipendenza”.

Un attore è un bugiardo per antonomasia. Qual è il confine tra verità e finzione?

“Quando ho iniziato a fare queste operazioni, circa venticinque anni fa, era più facile giocare su quel confine. Erano gli anni dei primi reality, dei primi Grande Fratello: programmi che si presentavano come realtà ma che in realtà erano grandi costruzioni artificiali. Io mi inserivo nelle crepe di quel sistema. Oggi quelle crepe sono diventate la normalità. Faccio fatica a distinguere una fotografia autentica da una generata con l’intelligenza artificiale. Figuriamoci le notizie. Ormai tutto è relativo. In uno scenario simile la nostra missione di attori, ovvero mentire per raccontare la verità, rischia quasi di perdere valore. Noi cerchiamo sempre di rendere un personaggio verosimile, cioè credibile, vicino alla realtà. Oggi però tutto appare contemporaneamente vero e falso. Pensi a quando si entra in una sala per vedere C’era una volta in America. Si sa perfettamente che Robert De Niro è De Niro. Poi ci si siede e, dopo pochi minuti, ci si dimentica completamente che si tratta di un attore. Ci si commuove per la storia di Noodles. Si esce dal cinema e solo dopo ci si rende conto che era tutto costruito. Eppure, durante quelle tre ore, tutto sembrava autentico. Questo a volte accade ancora. Oggi, però, è diventato più difficile”.

Se i suoi genitori e il maestro Strehler avessero visto i suoi trasformismi, cosa pensa che le avrebbero detto?

“Strehler si sarebbe divertito moltissimo. Ne avrebbe parlato con chiunque, magari mentre stava provando uno spettacolo che non aveva nulla a che fare con queste vicende. Mia madre, che era anche lei una creativa rimasta in parte inespressa, ne avrebbe riso molto e in effetti ne ha riso molto. Mio padre invece avrebbe fatto un sorriso compiaciuto, come per dire: ‘Abbiamo fatto un figlio così, che possiamo farci? Questo è lui’. Devo dire che a mio padre sono sempre stato molto legato. Era un uomo che parlava poco. Quando sostenni il provino per entrare nella scuola di Strehler dovetti affrontare tre selezioni nell’arco di un anno. Era il primo corso della scuola del Piccolo Teatro diretta da Strehler, un progetto europeo: arrivavano attori da tutta Europa e i candidati erano numerosissimi. Alla fine, ne sarebbero stati ammessi trentuno. Quando fui selezionato per la terza e ultima fase dovetti trasferirmi a Milano per una settimana per le audizioni finali. Avevo prenotato il treno, comprato il biglietto. La sera prima, però, mio padre mi disse: ‘Ti accompagno’. Non me l’aspettavo. Il giorno dopo partimmo in macchina e arrivammo a Milano. Durante il viaggio avremo scambiato cinque parole in tutto. Quando arrivammo davanti alla scuola del Piccolo Teatro mi accompagnò fino all’ingresso. Mi guardò negli occhi e disse soltanto una parola: ‘Giudizio’. Capisce? Una raccomandazione che avrebbe potuto fare un nonno. Disse soltanto ‘Giudizio’, con un piccolo sorriso. Come per dire: adesso inizierai una nuova vita, ma conserva la capacità di giudicare. Di distinguere ciò che conta davvero da ciò che non conta”.

Quasi un ammonimento: una parola che, in diversa accezione, accompagna un attore per tutta la vita.

“Anche una piccola minaccia, se vuole. Un ammonimento”.

Oggi pensa spesso al giudizio dei suoi genitori?

“Forse penso ancora di più al giudizio di Strehler, perché era la persona il cui giudizio temevo maggiormente. Ma penso molto anche ai miei genitori, soprattutto quando porto in scena questo spettacolo. È uno spettacolo che parla di loro, anche se in realtà li nomina pochissimo. Solo all’inizio. Eppure, tutto nasce da lì. Tutto ciò che accade dopo è una conseguenza di quel momento. Quindi sì, ci penso spesso. Sempre. Anche quando faccio lavori poco riusciti mi capita di pensare: ‘Quanta spazzatura ho fatto», come direbbe René Ferretti”.

Guardando indietro, anche i lavori meno riusciti hanno avuto un ruolo nel suo percorso?

“Certamente. Ripensandoci ho partecipato anche a progetti di una bruttezza incredibile. Eppure, sono stati proprio quelli a insegnarmi il mestiere. È la battaglia sul campo. È la lotta contro una sceneggiatura scritta male. Perché quando lavori con Sorrentino, con Scorsese o con Garrone sono bravi tutti. La vera prova è riuscire a essere credibile quando il materiale di partenza è molto più debole”.

Quando qualcuno ce la faceva e lei ancora no, s’è chiesto perché lui sì e lei no?

“In continuazione. A volte con indignazione, quando vedi interpreti mediocri e pensi: ‘Com’è possibile…’. Altre volte con curiosità. Altre ancora con la consapevolezza che esistono ambiti in cui magari non riesci a esprimerti allo stesso modo. Ma sono sempre trappole. Perché il ‘non riuscire’ dipende anche da quanto ci si prepara e da quanto si studia. Non si sa mai davvero se non si è capaci oppure se semplicemente non si è lavorato abbastanza. Il giudizio su se stessi è sempre molto complesso. Mi confronto continuamente con gli altri attori che vedo lavorare, anche con i giganti. È frustrante, se vuole, è inevitabile. Ma penso anche a chi nell’ipotetica scala sta ancora più in basso di me. E penso spesso anche ai colleghi con cui ho iniziato, magari proprio quelli della scuola di Strehler. Alcuni sono bravissimi e non hanno mai ricevuto il riconoscimento che meritavano. In quei casi nasce anche una forma di affetto: dispiace. Allo stesso tempo ci si rende conto di aver ricevuto molto”.

Che cos’è il successo per Paolo Calabresi?

“Mi verrebbe quasi da dire che il successo è quella condizione in cui si è soli con se stessi e si riesce a guardarsi con benevolenza. Ma, a dirla tutta, il successo è qualcosa di molto strano. Somiglia alla dopamina. Provoca una scarica intensa, una sensazione fortissima. Si pensa: ‘Che meraviglia’. E subito dopo svanisce. Anche quando non succede nulla di negativo, passa comunque”.

Ha mai avuto la sensazione che il suo talento non sia stato sempre riconosciuto pienamente?

“Sì e no. In parte sì, ma una responsabilità è anche mia. Dipende dalle scelte che ho fatto, dal desiderio di intraprendere strade insolite e di restare fuori dai percorsi più prevedibili. Allo stesso tempo ho una famiglia con quattro figli e quindi, in alcuni momenti, ho dovuto accettare lavori che non mi convincevano del tutto: le decisioni nascono anche da esigenze molto concrete. E comunque non scambierei mai i miei quattro figli con nessuna carriera”.

Oggi riceve ancora molte proposte di commedia?

“Abbastanza spesso. Per fortuna quasi mai da protagonista: di solito mi propongono ruoli da co-protagonista. Devo però ammettere che questo ambito mi ha un po’ stancato. La commedia è molto faticosa. Anche perché oggi è rarissimo trovare una scrittura forte come quella di Smetto quando voglio. Ci siamo dimenticati che la grande commedia all’italiana era attraversata da un dolore profondo. La grande guerra si conclude con i due protagonisti fucilati. Guardie e ladri finisce con Totò che va in prigione lasciando la famiglia senza una lira. Erano storie durissime. Oggi invece molte commedie sono costruzioni fragili. I personaggi non sono persone vere: sono figure che sembrano consapevoli di trovarsi dentro un film. E in questo modo il cinema scompare. Questo è accaduto anche a causa di venti o trent’anni di televisione di qualità molto bassa. Il gusto del pubblico si è adattato a quel modello. Di conseguenza molte commedie sono diventate semplici pretesti narrativi”.

Eppure, anche nei contesti più leggeri riesce spesso a far emergere qualcosa di più umano nei suoi personaggi. Basti pensare allo zio Nanni di Una famiglia mostruosa.

“Credo che l’aspetto che mi interessa portare nei personaggi sia una forma di fragilità. Una vulnerabilità. Una dolcezza di fondo. Se ci pensa, è presente anche in Biascica. C’è nell’archeologo di Smetto quando voglio. C’è anche in Arturo Frantini. Sono personaggi che, in fondo, conservano una certa tenerezza. E a me piacciono molto. Mi piace interpretare figure di questo tipo, indipendentemente dal fatto che siano positive o negative. L’importante è che abbiano quella fragilità”.

Tenerezza, un mio cruccio. Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che si è concesso?

“Forse proprio questo spettacolo, Tutti gli uomini che non sono. Sì, credo sia stato proprio questo. Trasformare quella storia in uno spettacolo è stato, in qualche modo, come concedermi una grande carezza. Un gesto di tenerezza verso me stesso. Poi da questa esperienza potrebbero nascere altre cose. Potrebbe diventare un film, non lo so. Ma indipendentemente da ciò che accadrà, il semplice fatto di averlo realizzato dopo tanto tempo, con tutte le difficoltà e le resistenze di cui abbiamo parlato, per me è stato davvero un gesto di tenerezza verso me stesso. Non volevo assolutamente che diventasse soltanto il racconto delle mie avventure. Ho cercato di costruire nello spettacolo una linea orizzontale. Non la linea verticale della mia biografia, ma una trama più ampia, in parte romanzata, che contenesse però tutto ciò che ho realmente provato e vissuto”.

Nel lavoro che svolge la solitudine è una dimensione importante. Il lavoro non è sempre continuo e ci sono momenti in cui ci si trova soli. Quando ha vissuto quella solitudine, ha mai sentito il bisogno di riempirla facendo qualcosa che le permettesse comunque di sentirsi artigiano del suo mestiere?

“Sì. Quando ci si trova in una condizione in cui si ha la sensazione di non avere nulla intorno o nulla da perdere in realtà diventa possibile fare qualsiasi cosa. È l’unica condizione che permette davvero di compiere qualcosa di speciale. È il momento in cui si può fare un salto autentico”.

È forse anche ciò che distingue un artista da un semplice mestierante.

“Forse sì”.

Che cosa sogna oggi l’artista Paolo Calabresi?

“Non lo so. È una domanda che mi fanno spesso e alla quale non ho una risposta precisa. Forse dovrei avere il coraggio di dirigere. Mi accorgo sempre più spesso che esistono molti giovani registi, anche molto preparati, che conoscono perfettamente la macchina da presa, il linguaggio del cinema, che hanno idee chiarissime su come debba essere un film… ma non hanno alcuna capacità di dirigere gli attori. E dirigere gli attori non significa dire loro che cosa devono fare. È esattamente il contrario. Significa metterli nelle condizioni di farlo. È un aspetto che vedo mancare molto spesso. Sono pochissimi i registi che sanno davvero lavorare in questo modo. Per questo, per esempio, stare dentro un film di Bellocchio è stato illuminante. Ho pensato: ‘Allora è possibile’. Non so perché si sia persa questa urgenza. Forse uno dei miei desideri è lavorare anche in quella direzione. Poi vedremo. C’è tempo”.

L’importante è avere il desiderio e iniziare a costruire le basi. Anche se la vita insegna che procrastinare non è mai la soluzione: il tempo a disposizione è beffardo. Carpe diem, no?

“Sì. Anche se nella mia vita ho rimandato moltissimo. Adesso forse è arrivato il momento di smettere. A proposito di Carpe Diem, mi viene in mente un episodio. In un film di Volfango De Biasi a cui ho partecipato, Un Natale stupefacente, interpretavo un personaggio pieno di tatuaggi che aveva sulla pancia la scritta ‘Diem’. Accanto, due carpe. Una cosa davvero orrenda (ride, ndr)”.