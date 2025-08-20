Paolo Calissano e la rivelazione del fratello su depressione e morte: "Ha scelto di morire, non fu errore"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La morte di Paolo Calissano non sarebbe stato il frutto di un errore. Il popolare attore ligure è morto il 29 dicembre del 2021 all’età di 54 anni, intossicato da un mix di antidepressivi. Secondo il fratello Roberto, avrebbe scelto lui stesso di morire perché “non voleva più vivere”.

La teoria sulla morte di Paolo Calissano del fratello Roberto

Roberto Calissano, 57 anni, imprenditore, fratello di Paolo Calissano, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera.

Ha una teoria ben precisa sulla morte dell’attore: “Non fu uno sbaglio, cercava la morte, non ha retto, non voleva più vivere. Ha scelto quello anziché buttarsi sotto a un treno”.

ANSA

L’attore Paolo Calissano, in una foto del 2010.

Paolo Calissano e la depressione: i racconti del fratello

Sulla depressione del fratello, Roberto Calissano ha raccontato: “Era depresso, ma lo nascondeva. Non è stata una famiglia facile in cui crescere, la nostra. Non siamo mai stati supportati, specialmente lui. Ne soffriva”.

Il fratello dell’attore ha anche parlato della sua dipendenza: “Mi ero accorto che in alcune occasioni aveva reazioni sopra le righe, era aggressivo. Qualche domanda me la sono posta. Se gli chiedevo spiegazioni mi rispondeva: ‘Tu fatti i fatti tuoi’. Se avessi intuito quello che sarebbe successo mi sarei imposto diversamente”.

Roberto Calissano ha rivelato che il fratello Paolo “non si è più risollevato” dopo che nel 2005 una donna brasiliana morì per overdose di cocaina nella sua casa di Genova (l’attore venne accusato di avergliela ceduta e finì in carcere, poi patteggiò 4 anni di reclusione scontati in una comunità di recupero per tossicodipendenti). “Non fu colpa sua, è stata una disgrazia. “Provava profonda vergogna per aver disonorato la famiglia”.

Da lì il lavoro da attore si è azzerato: “Non lo cercavano più. Contro di lui è rimasta una censura morale fortissima“.

La morte di Paolo Calissano nel ricordo del fratello

Roberto Calissano ha raccontato ancora, a proposito della morte dell’attore: “Quando smise con la cocaina la sostituì con i tranquillanti. Sono stati quelli a ucciderlo, non la droga”.

E poi: “Una settimana prima che mancasse, gli ho telefonato per invitarlo a trascorrere assieme le feste di Natale. ‘Preferisco restare a casa mia’. Aveva la voce affaticata, sofferente, impastata. Era il preludio della fine“.