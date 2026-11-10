Paolo Calissano, ex amministratore di sostegno accusato di aver sottratto 500 mila euro: rischia quasi 8 anni

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il pm Francesco Cardona Albini ha chiesto una condanna di sette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per l’avvocato Matteo Minna, l’ex amministratore di sostegno dell’attore Paolo Calissano, trovato morto nella sua abitazione a Roma il 31 dicembre 2021 dopo aver ingerito un mix di farmaci. Secondo l’accusa, Minna avrebbe sottratto all’attore oltre 500mila euro e avrebbe compiuto diversi reati.

Paolo Calissano: Matteo Minna accusato di aver sottratto 500mila euro all’attore

La richiesta del pm Cardona, come riferisce SkyTg24, riguarda tutti e nove i capi d’imputazione contestati, tra i quali figurano peculato, circonvenzione di incapace, falso ideologico e omissione di atti d’ufficio. La procura di Genova ha chiesto anche la confisca di tutti gli importi, compresi quelli relativi a fatti prescritti.

Secondo la ricostruzione della procura, Minna avrebbe raggirato Calissano, facendo sparire dai suoi conti circa 500mila euro. Inoltre, avrebbe sottratto ingenti somme anche ad altri tre amministrati.

ANSA

La pena chiesta dal pm

Il legale avrebbe indotto l’attore genovese a compiere atti giuridici pregiudizievoli per i propri scopi, tra cui versamenti nelle casse della società Autopark e il trasferimento di parte delle quote della stessa.

La pena base indicata dal pm è di otto anni e nove mesi, aumentata per la continuazione fino a undici anni e otto mesi e successivamente ridotta per il rito a sette anni, nove mesi e dieci giorni.

Nel procedimento sono coinvolti anche altri presunti soggetti truffati: una donna e tre imprenditori si sono costituiti parte civile insieme al fratello di Calissano, Roberto, il quale si è affidato alle competenze dell’avvocata Santina Ierardi. Gli altri presunti truffati sono assistiti da Ilaria Tulino e Michele Franzosi.

Il 30 novembre si terrà la discussione delle parti civili, mentre il 14 dicembre prenderanno la parola i difensori di Minna, Maurizio Mascia ed Enrico Scopesi. La sentenza è attesa per l’11 gennaio.

Procedimento a porte chiuse

Il procedimento si svolge a porte chiuse. Tuttavia non è escluso che l’imputato possa chiedere nelle prossime settimane il passaggio all’udienza pubblica. Nel corso della requisitoria il pm ha parlato del medesimo ‘modus operandi‘ di Minna, sottolineando che alcuni presunti episodi di peculato sono stati prescritti, poiché si tratta di vicende avvenute nel 2013.

Nonostante ciò, ha chiesto la confisca di oltre un milione, di cui circa la metà riferibile alle somme sottratte a Calissano, anche in vista dei futuri procedimenti civili.

Le dichiarazioni di Roberto Calissano

Mesi fa, Roberto Calissano ha dichiarato che la morte del fratello è maturata in un contesto segnato dai comportamenti di Minna: “Paolo era assolutamente ignaro di quello che avveniva coi suoi fondi e gli è stato fatto credere che era colpa sua, invece è stata una spoliazione da parte di altri”.