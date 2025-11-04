Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler gli altri 3 alpinisti italiani morti in Nepal sull'Himalaya

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In seguito alle tempeste di neve e a una valanga sulle vette dell’Himalaya del Nepal sono morti 9 alpinisti, tra cui 5 italiani. I decessi si sono verificati in due incidenti separati: sette persone, tra cui gli alpinisti italiani Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler, sono morte lunedì al campo base del picco Yalung Ri. Si aggiungono ad Alessandro Caputo e Stefano Ferronato, deceduti in un precedente incidente nel Nepal occidentale.

Sull’Himalaya in Nepal 9 morti, tra cui 5 alpinisti italiani

Il bilancio degli alpinisti morti sull’Himalaya in Nepal è salito a 9, come riportato da ANSA. Tra di loro ci sono anche 5 italiani.

I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti dalla giornata di venerdì. Lunedì, una valanga ha colpito un gruppo di 12 persone al campo base del picco Yalung Ri, a 5.630 metri di altitudine, nel Nepal centrale.

L’Himalaya.

Sette persone sono morte nel disastro: si tratta di tre italiani, due nepalesi, un tedesco e un alpinista francese. Lo ha riferito all’Afp Phurba Tenjing Sherpa, dell’organizzatore della spedizione Dreamers Destination. Lo sherpa ha affermato di aver “visto tutti e sette i corpi“.

Il resto del gruppo è stato tratto in salvo e trasportato in elicottero nella capitale Kathmandu nella mattinata di martedì, come dichiarato dall’alto ufficiale di polizia Gyan Kumar Mahato, del distretto di Dolakha. Tra i soccorsi figurano due alpinisti francesi e due nepalesi.

Chi sono i tre alpinisti italiani morti sull’Himalaya in Nepal

A riportare l’identità degli alpinisti italiani morti nel secondo incidente in Nepal è stata l’agenzia Agi, che ha appreso la notizia sia da fonti delle autorità locali sia da ambienti dell’alpinismo italiano.

Il sovrintendente di polizia Gyan Kumar Mahato ha identificato i tre come Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler. Sono deceduti assieme allo scalatore tedesco Jakob Schreiber, al trekker francese Christian Andre Manfredi e a due guide alpine nepalesi, Padam Tamang e Mere Karki.

Le salme dei tre aplinisti italiani verranno trasferite a Khatmandu in giornata.

Secondo quanto riferito dai soccorritori e riportato dall’Agi, gli alpinisti Cocco (fotografo e già vice sindaco di Fara San Martino dal 2011 al 2016) e Di Marcello, entrambi abruzzesi, facevano parte con la guida nepalese Padam Tamang, di una spedizione organizzata da ‘Dreamers Destination Treks’. L’altro italiano, Kirchler, era con il tedesco Jakob Schreiber in un team separato di ‘Wilderness Outdoors’, mentre l’escursionista francese Manfredi era con ‘Yatri Treks’.

Alcuni dei sopravvissuti alla tragedia hanno riferito di ritardi nei soccorsi, sembra dovuti alle autorizzazioni governative necessarie per far alzare in volo gli elicotteri in questa zona impervia.

L’altro incidente in cui sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato

In un precedente incidente nel Nepal occidentale, altri due alpinisti italiani erano morti mentre tentavano di scalare il monte Panbari, alto 6.887 metri.

Il ministero degli Esteri italiano li ha identificati come Alessandro Caputo e Stefano Farronato.