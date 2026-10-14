Paolo Crepet contro la banda delle Minicar a Roma e le famiglie: "Genitori complici, non c'è pietà"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Leggo che uno dei due è stato geolocalizzato dai genitori, ma dico, dove siamo andati a finire?”, non nasconde la sua amarezza, Paolo Crepet, mentre commenta la svolta delle indagini sulla minicar che per giorni ha terrorizzato i quartieri romani di Monteverde e Testaccio. I due componenti della banda hanno confessato e hanno spiegato di aver agito per divertimento. Poi lo scrittore sbotta: “Perché c’è questa complicità da parte dei genitori?”.

Paolo Crepet e l’esempio di Tortona

Come noto, mercoledì 14 ottobre i carabinieri hanno individuato e interrogato un 16enne e un 17enne sospettati di essere la cosiddetta banda della minicar. I due minorenni, infine, hanno confessato.

In collegamento con Ignoto X, Paolo Crepet non ha fatto mistero della sua indignazione. A proposito del movente – “Quella notte ci siamo divertiti così” – il saggista commenta: “Sono più o meno le stesse parole che hanno pronunciato tanti anni fa i ragazzi di Tortona che buttavano giù i sassi dal cavalcavia“.

ANSA

Crepet si riferisce all’omicidio di Maria Letizia Berdini, morta il 27 dicembre 1996 mentre transitava verso il cavalcavia della Cavallosa, nell’area di Tortona, lungo l’autostrada A21.

La donna, 31 anni, perse la vita dopo essere stata raggiunta da una sassaiola lanciata proprio da quel cavalcavia, sul quale erano presenti undici giovani. Quattro di essi furono condannati. Secondo l’accusa, i responsabili agirono in quel modo mossi dalla noia.

L’attacco ai genitori

Come emerso, il padre di uno dei due minorenni è un carabiniere. Paolo Crepet dice: “Visto che quel pover’uomo – Iacopini, ndr – giaceva senza sensi, perché non l’hanno aiutato? Perché non sono andati a casa a dire: ‘C’è un uomo che mi pare stesse male’? Perché c’è questa complicità da parte dei genitori? Non mi interessa se uno è carabiniere, avvocato o psichiatra”.

Poi tuona: “Siamo falliti! Se questo accade vuol dire che neanche noi abbiamo gli anticorpi“. Crepet sottolinea che si parla di “ragazzi che alle 3 di notte vanno in giro, fanno qualsiasi cosa e poi ovviamente il giorno dopo non vanno a scuola, e se ci vanno dormono”.

La banda della minicar che ha terrorizzato due quartieri di Roma

Il 4 e il 5 ottobre la banda della minicar ha seminato il panico nei quartieri Monteverde e Testaccio, a Roma, colpendo almeno sei persone tra cui l’attore Davide Iacopini, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo.

Le loro gesta si sono concluse il 14 ottobre quando, dopo un incrocio di dati tra officine, telecamere di videosorveglianza e testimonianze, i carabinieri del Nucleo Investigativo con l’aiuto dei colleghi delle Sezioni Cyber Investigation e Rilievi Tecnico Scientifici, hanno stretto il cerchio su due minorenni. Determinante è stato il contributo di un meccanico che ricordava di aver apportato delle modifiche a una minicar, fornendo il nome del cliente.

Davanti al procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e al pubblico ministero Ambrogio Cassiani, i due giovani hanno confessato. Il Corriere della Sera ha riportato un estratto delle dichiarazioni rese davanti agli inquirenti: “L’abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo. Ci siamo fermati solo quando abbiamo saputo dell’attore ferito. Ci dispiace“, avrebbero detto.