Paolo Crepet contro le "idee terrificanti" di Roberto Vannacci: "Butta sul tavolo cose estreme e lo seguono"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante la trasmissione Omnibus su La7, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha espresso forte preoccupazione per le proposte politiche avanzate da Roberto Vannacci. Crepet ha definito “terrificante” il consenso attorno a posizioni radicali che mettono in discussione i diritti individuali e le libertà personali nel 2026.

L’analisi di Paolo Crepet

Ospite della trasmissione Omnibus su La7, Paolo Crepet ha affrontato il tema del crescente consenso attorno alle posizioni politiche del movimento Futuro Nazionale, osservando come vi sia “una corsa alla destra della destra”.

Più che concentrarsi sulla singola figura politica, lo psichiatra ha espresso forte preoccupazione per la reazione dell’opinione pubblica: “Quello che a me interessa, così come osservatore, è quanta gente sia disposta a condividere delle idee terrificanti sui diritti“.

Secondo Crepet, le dinamiche di comunicazione spingono a lanciare provocazioni sempre più radicali con il solo scopo di guadagnare consenso: “Uno butta lì sul tavolo delle cose così, sempre più estreme… e la gente lo segue”.

La riflessione sulle idee estreme e sui diritti individuali

Entrando nel merito delle limitazioni alle libertà personali, Crepet ha contestato la possibilità di rimettere in discussione le conquiste civili: “Mi viene a dirti: i ragazzi non hanno diritto a esprimere la propria sessualità. Ma come si fa? È il 2026. Come si fa?”.

Il sociologo ha rimarcato come il tema vada ben oltre il posizionamento dei partiti: “Non lo so, io la trovo una cosa terribile, ma non è una questione di parte, è una questione che riguarda l’umanità“.

Crepet ha poi stigmatizzato l’influenza dei consulenti di comunicazione dietro certe uscite: “C’è qualcuno che è un social media manager e gli dice: ‘Guarda, buttala su questa che prendi il 3%‘”, criticando chi si schiera contro “qualsiasi diritto individuale, dal patriarcato a qualsiasi altra cosa, al diritto delle donne”.

Le controverse proposte di Roberto Vannacci

Le parole di Crepet fanno seguito al dibattito sollevato dalla pubblicazione del manifesto programmatico di Futuro Nazionale firmato da Roberto Vannacci.

Tra i punti principali emersi figurano la stretta sull’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza, la proposta di abrogazione delle unioni civili e l’introduzione di forti limitazioni alla trasmissione di contenuti dedicati alle tematiche LGBTQ+ nella fascia protetta televisiva.

Le proposte contenute nel testo hanno provocato un’ondata di reazioni politiche e sociali, portando anche alla promozione di appelli rivolti al Presidente della Repubblica per segnalare presunte violazioni dei principi costituzionali.