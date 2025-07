Paolo Crepet sbotta sui politici: "Mi fanno pena", la rivelazione sull'"importante politico"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Paolo Crepet tuona contro i politici di oggi: “Mi fanno pena”. Lo psichiatra e sociologo non usa mezzi termini per criticare la società attuale, parlando di difficoltà nel produrre un pensiero libero e critico. “Ci siamo adattati alla mediocrità“, dice. Poi svela un aneddoto su un importante politico che gli disse: “Io non sono libero, sennò chi mi vota?”.

Crepet: “Ci siamo adattati alla mediocrità”

Intervistato dal Tirreno, Paolo Crepet fa una diagnosi impietosa della società contemporanea, italiana e non solo.

A partire dalle difficoltà che vede nella capacità di pensare e di produrre un pensiero libero e critico.

“Quel che sta accadendo ha del clamoroso: si fa fatica a parlare, a pensare di essere liberi”, dice lo psichiatra.

“Ci siamo adattati alla mediocrità” e “non protestiamo più”. Secondo Crepet c’è “un appiattimento legato a un’idea di democrazia” che ha portato anche alla scomparsa della creatività.

Crepet e i politici: “Mi fanno pena”

Una situazione che dipende in parte anche dalla politica e dalla classe dirigente contemporanea.

“I politici li capisco, e mi fanno anche pena. Oggi è difficile fare politica”, afferma Crepet.

“La soluzione in cui i politici cercano di rifugiarsi – spiega – è il consenso. Ma la politica è il contrario del consenso”.

A riguardo il sociologo rivela un aneddoto: “Un importante politico venuto ad ascoltarmi, dopo la conferenza mi disse ‘la invidio. Io non sono libero, sennò chi mi vota?'”.

“La politica ha sempre avuto il problema del consenso, ma l’ha svolto diversamente. I politici del dopoguerra avevano uno status, personalità; la politica era glamour, oggi no”, aggiunge.

“Ci vuole una rivolta”

Secondo Crepet il cuore del problema è il “senso di amore per la libertà e sul diritto a essere creativi e ribelli“, che si è perso.

“Chi si ribella oggi? Nessuno. Oliviero Toscani è stato l’ultimo ribelle, gli altri sono coglioni”.

Per questo “ci vuole una rivolta: cominciare a pensare è pericoloso, e quindi giusto”. “Ognuno guarda e giudica quel che sente, ma non c’è chi pensa”, sottolinea.