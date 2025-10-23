Paolo Crepet sull'educazione sessuale e affettiva a scuola, "le lezioni dovrebbero farle i poeti"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sì all’educazione sessuale e affettiva a scuola, ma fatta dai poeti. È l’idea lanciata in Tv dallo psichiatra Paolo Crepet intervenendo nel dibattito sull’insegnamento dell’educazione sessuale, senza nascondere le proprie perplessità sui profili dei docenti che dovrebbero tenere le lezioni.

Il punto di vista di Paolo Crepet

Rispondendo alle domande del conduttore Davide Parenzo sull’insegnamento a scuola dell’educazione sessuale e affettiva, Crepet ha espresso i suoi dubbi:

“Non sono scettico, sono favorevole, non so chi lo debba fare o come lo si debba fare. Io per esempio che fare una lezione di danza voglia dire questo, perché vuol dire dare un senso al proprio corpo”

Secondo quanto sostenuto dal sociologo in collegamento su La7 all’Aria che tira, il rapporto con il corpo delle bambini e delle adolescenti è spesso ” totalmente disaffettivo”, ma è invece un rapporto anche “doloroso perché nell’adolescenza si cresce e a volte non ci si capisce”.

“Quindi chi fa queste lezioni? Le fa il prete, le fa il biologo” domanda Crepet, chiedendosi quali possano essere le figure adatte: “Io penserei magari a un poeta”

Il dibattito sull’educazione sessuale a scuola

Le polemiche sull’educazione sessuoaffettiva a scuola è tornata al centro del dibattito politico in seguito al Ddl del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, con cui il governo vuole vietare l’insegnamento della materia negli istituti dell’infanzia e primaria e prevedere per gli alunni delle medie e alle superiori il consenso informato delle famiglie su questi argomenti.

“Un conto è l’educazione sessuale, un altro è la teoria gender. Un altro è affermare che non esistono soltanto un genere maschile e un genere femminile, ma che esistono altri generi. Un altro è affermare quelle teorie sulla fluidità di genere. Non hanno nulla a che fare con l’educazione sessuale”.

ANSA

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara

La posizione di Gino Cecchettin

Al dibattito si è aggiunto il punto di vista di Gino Cecchettin, padre di Giulia, contrario al divieto del Governo perché ritiene che l’educazione sessuale debba essere letta in funzione della prevenzione dei femminicidi.

“È una questione di prevenzione e di civiltà. I ragazzi non chiedono lezioni di morale, ma strumenti per capire se stessi e gli altri. E questo non si insegna con il divieto o con la paura, ma con la fiducia e con l’educazione condivisa tra scuola e famiglia” ha detto il papà della 22enne uccisa nel 2023 da Filippo Turetta.